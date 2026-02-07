Có gì ở show ẩm thực gần 2 triệu đồng sắp đón khách tại Dinh Độc Lập?

Đây được xem là một trong những sản phẩm du lịch trải nghiệm mở màn năm mới, hướng đến phân khúc khách cao cấp và du khách quốc tế, với điểm nhấn là sự kết hợp giữa fine dining (ẩm thực tinh hoa), sân khấu nghệ thuật truyền thống và không gian di sản.

Sản phẩm du lịch mới xuất hiện, chính thức đón khách vào ngày 1 tết âm lịch (17.2 dương lịch) ẢNH: LÊ NAM

Tối 6.2, VietCharm lần đầu ra mắt tại Trung tâm hội nghị 108 Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM), nằm trong khuôn viên Dinh Độc Lập. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ chính thức vận hành từ mùng 1 tết âm lịch, với mục tiêu tạo ra một sản phẩm du lịch mới, tạo không gian để ẩm thực và nghệ thuật cùng kể câu chuyện văn hóa Việt tới du khách.

VietCharm được định vị là "Culture & Dining Show" (ẩm thực và văn hóa), mang đến trải nghiệm đa giác quan gồm xem, nghe, nếm và chạm. Thay vì tách rời phần biểu diễn và phần ăn uống, toàn bộ thực đơn được thiết kế song hành với mạch trình diễn để tạo nên hành trình cảm xúc liền mạch cho thực khách.

Giới thiệu văn hóa qua tinh hoa ẩm thực

Thực đơn mở đầu bằng Liên hoa khởi thủy, bộ ba khai vị từ sen với cách thể hiện hiện đại, gợi nhắc hình ảnh quốc hoa và tinh thần thuần khiết của văn hóa Việt. Tiếp đó, Phở Kinh Kỳ xuất hiện như biểu tượng của tinh thần Âu Lạc, giữ trọn hồn cốt phở Hà Nội trong phong cách trình bày tinh tế.

Dòng chảy ẩm thực tiếp tục đưa thực khách lên miền sơn cước với cá tầm Tây Bắc hấp thảo mộc, rồi trở về không gian tín ngưỡng qua gà bản quay da giòn ăn kèm xôi ngũ sắc, gợi sắc màu núi rừng.

Ẩm thực vùng duyên hải được điểm xuyết bằng tôm lăn dừa Tam Quan chiên giòn, trước khi đạt cao trào với súp cung đình bào ngư, sò điệp và đông trùng, nấu trong nước dùng hoàng gia suốt 72 giờ. Khép lại là thăn bò nướng sả phong vị phương Nam và chè long nhãn hạt sen Tháp Mười, tạo dư vị tròn đầy cho bữa tiệc.

Thực đơn cao cấp và lịch trình của show diễn được giới thiệu tối 7.2 ẢNH: LÊ NAM

Theo ban tổ chức, mỗi món ăn không chỉ phục vụ vị giác mà còn đóng vai trò "điểm chạm văn hóa", gắn với không gian, tiết mục hoặc vùng miền được thể hiện trên sân khấu. Du khách vừa coi biểu diễn, sau đó cảm nhận tinh hoa ẩm thực vùng miền thấm đẫm vào từng giác quan.

Song hành cùng ẩm thực là hệ tiết mục nghệ thuật được tuyển chọn từ chất liệu văn hóa Việt ba miền. Mỗi tiết mục là một "điểm chạm", từ múa sen đương đại, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, tín ngưỡng dân gian, đến tuồng, hát bội và nghệ thuật dân gian Tây Bắc. Các chất liệu truyền thống được dàn dựng với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tiết chế, phù hợp với khán giả quốc tế.

Phở Kinh Kỳ xuất hiện trong thực đơn ẩm thực cao cấp; thực khách vừa thưởng thức, vừa xem trình diễn nghệ thuật trong không gian ấm cúng, sang trọng ẢNH: LÊ NAM

Việc lựa chọn Dinh Độc Lập làm không gian tổ chức được xem là một trong những điểm nhấn của VietCharm. Đây là công trình lịch sử gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước, đồng thời cũng là điểm đến quen thuộc của du khách nước ngoài khi ghé TP.HCM. Theo đơn vị tổ chức, việc đặt show diễn trong không gian di sản giúp tăng chiều sâu trải nghiệm, khán giả bước vào một nơi "đã có sẵn câu chuyện" thay vì một sân khấu tách biệt.

Giá vé gần 2 triệu đồng

Show diễn có tên "Đan di sản, chạm cảm xúc" với hai suất diễn mỗi ngày, từ 12 giờ đến 13 giờ 30 và từ 19 giờ đến 20 giờ 30, mỗi suất kéo dài khoảng 90 phút. Giá vé được chia làm hai hạng, gồm 1,6 triệu đồng và 1,8 triệu đồng. Trong đó, hạng vé cao hơn cho phép khán giả ngồi gần sân khấu và có mức độ tương tác cao hơn với nghệ sĩ.

Nghệ thuật trình diễn trên sân khấu xoat 360 độ, kết hợp ánh sáng, màn hình LED đồ họa đẹp mắt phía sau tạo nên bữa tiệc thị giác, vị giác ấn tượng ẢNH: LÊ NAM

Giá vé bao gồm toàn bộ thực đơn ẩm thực, trà đạo và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật. Không gian sân khấu được thiết kế dạng tròn, kết hợp ánh sáng, âm thanh hiện đại và màn hình LED bao quanh, giúp thực khách có thể theo dõi trọn vẹn phần biểu diễn từ mọi vị trí.

Trong ánh đèn vàng ấm áp và không gian được dàn dựng công phu, ban tổ chức kỳ vọng mang đến cho du khách một trải nghiệm trọn vẹn, để tinh hoa ẩm thực và văn hóa truyền thống được đan xen, mở ra thêm một lựa chọn du lịch trải nghiệm mới cho TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.