Miền Tây tấp nập khách nước ngoài về ăn tết

Sáng 5.2.2026, trong không khí mát mẻ đầu xuân, hai vợ chồng ông bà Anita và Sławek đến từ Ba Lan hạnh phúc trao nhau nụ hôn bên khung cảnh đậm chất Tết Nam bộ. Hai ông bà cùng trăm vị khách cùng quê đã có những trải nghiệm ăn Tết Việt như gói bánh tét ngọt, sên mứt dừa, xin chữ ông đồ đầu năm hay chiêm bái bàn thờ gia tiên ngày tết.

Trên mâm cỗ Việt, các món ăn quen thuộc như chả giò, củ kiệu, bánh tét ngọt, thịt kho... hớp hồn du khách, ai nấy đều cảm thấy thú vị và thấm đẫm hương vị Việt. Vừa được ăn cỗ tết, các vị khách cũng được lì xì để nhận lộc may mắn đầu năm.

Hai vợ chồng ông bà Anita và Sławek đến từ Ba Lan hạnh phúc trong chuyến du lịch Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

Ông bà Anita và Sławek cho biết, đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam trong hành trình du lịch qua nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Campuchia. "Chúng tôi thực sự ấn tượng với Việt Nam. Ở Ba Lan, mùa đông có lúc nhiệt độ xuống âm 20 đến âm 30 độ C, trong khi tại đây lại hơn 30 độ C, sự khác biệt là rất lớn", ông bà nói. Thời tiết ấm áp, dễ chịu cùng sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương và ẩm thực phong phú là những yếu tố khiến Việt Nam để lại nhiều thiện cảm. "Món ăn ở Việt Nam rất ngon", họ chia sẻ.

Đáng chú ý, ông bà cho biết đây cũng là lần đầu tiên được trực tiếp trải nghiệm Tết Nguyên đán của Việt Nam. Trước đó, họ chỉ biết đến tết qua truyền hình và thông tin từ hướng dẫn viên du lịch. "Ở Ba Lan, chúng tôi đã đón năm mới từ hơn một tháng trước nên trải nghiệm Tết Việt mang lại cảm giác rất mới mẻ và đặc biệt", ông bà cho biết.

Cùng người dân ở P.Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) gói bánh tét ngọt cùng đoàn khách Ba Lan ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, một du khách Ba Lan khác là chị Anna Kulpa lại là "khách quen" của Việt Nam khi đã nhiều lần du lịch Việt Nam, đồng thời có dịp đi qua nhiều vùng miền khác nhau. Trước chuyến đi này, chị cũng đã tìm hiểu khá nhiều về văn hóa Việt Nam thông qua sách báo, tài liệu và các trang thông tin tại Ba Lan. Dịp tết này, chị Anna Kulpa tìm hiểu thêm về bàn thờ và nghi lễ cúng gia tiên của người Việt.

Những cô gái Ba Lan sên mứt dừa, gói bánh tét đảm không kém ai ẢNH: LÊ NAM

"Tôi khá bất ngờ khi được biết về nghi thức thờ cúng tổ tiên của người Việt, cách sắp xếp lễ vật theo hướng đông tây, hay ý nghĩa của những vật phẩm dùng để kết nối với ông bà, tổ tiên. Điều đó rất thú vị bởi ở Ba Lan, chúng tôi cũng có những nghi lễ truyền thống mang tinh thần tương tự", chị Anna chia sẻ.

"Bánh truyền thống rất ngon, nhóm chúng tôi đã thử làm khá nhiều. Tôi đặc biệt thích món súp lơ trang trí trong mâm tết, vừa đẹp vừa tinh tế", chị nói. Trong số các hoạt động trải nghiệm, bà Anna cho biết thư pháp là điều khiến bà thích thú nhất. "Ở Ba Lan, chúng tôi không có hoạt động nào giống như vậy. Việc được xin chữ và mang về nhà như một món quà từ Việt Nam là một kỷ niệm rất ý nghĩa".

Ông Đồ cho chữ khách Tây ẢNH: LÊ NAM

Nhiều khách Ba Lan nói, việc được xin chữ và mang về nhà như một món quà từ Việt Nam là một kỷ niệm rất ý nghĩa" ẢNH: LÊ NAM

Công ty Vietluxtour - đơn vị tổ chức chương trình "Người Tây ăn tết miền Tây" nói điểm nhấn của hành trình năm nay là sự kết hợp giữa du lịch sinh thái chữa lành và trải nghiệm văn hóa thực tế.

Ông Trần Thế Dũng - Tổng giám đốc Lữ hành Vietluxtour nói, trong nhiều năm qua, các chương trình đón tết dành cho khách quốc tế của Vietluxtour chủ yếu tập trung vào không gian nội đô TP.HCM. Tuy nhiên, chương trình năm nay triển khai trong dịp Tết Nguyên đán được mở rộng không gian trải nghiệm, đưa du khách rời khỏi đô thị để về với đời sống bản địa của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Dũng, miền Tây là khu vực vẫn lưu giữ được nhiều nét mộc mạc, gần gũi, giàu cảm xúc của Tết truyền thống Việt Nam. "Với du khách quốc tế, điều khiến họ nhớ lâu nhất không chỉ là các món ăn ngày tết mà là cảm giác được hòa mình, được sống trong không khí tết như một người Việt thực thụ", ông nói.

Khách Tây học cách cụng ly như người Việt, ăn bánh tét, chả giò, củ kiệu muối chua... rất ngon miệng ẢNH: LÊ NAM

Từ quan điểm đó, Vietluxtour thiết kế các hoạt động mang tính trải nghiệm sâu như gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả, tham gia các sinh hoạt trước và trong tết, hái lộc đầu năm… nhằm giúp du khách không chỉ 'xem' mà thực sự được chạm, sống và trở thành một phần của không gian văn hóa Tết Việt.

"Đây không đơn thuần là một chương trình tour du lịch mà là sản phẩm trải nghiệm văn hóa sống, giúp du khách cảm nhận chiều sâu, sự kết nối gia đình và những giá trị truyền thống lâu đời của người Việt", ông Dũng nhấn mạnh.

Không thể thiếu lì xì lấy hên đầu năm cho may mắn ẢNH: LÊ NAM

Qua nhiều năm làm việc với thị trường khách châu Âu, đặc biệt là phân khúc trung và cao cấp, Vietluxtour nhận thấy các trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam có sức hút rất lớn. "Nếu các sản phẩm văn hóa truyền thống được đầu tư bài bản, tổ chức đúng tinh thần và giữ trọn bản sắc, chúng tôi tin rằng văn hóa Tết Việt sẽ luôn là điểm chạm đặc biệt, đủ sức lan tỏa và chinh phục du khách quốc tế", ông Dũng chia sẻ.