Du lịch Tin tức - Sự kiện

Nhà mạng bắt tay công ty du lịch 'giảm áp lực chi phí' cho khách chơi tết

Lê Nam
Lê Nam
06/02/2026 14:29 GMT+7

Sáng 6.2, công ty Du lịch Việt và nhà mạng MobiFone vừa ký kết hợp tác chiến lược và triển khai chuỗi chương trình ưu đãi dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai hệ sinh thái ưu đãi trong các lĩnh vực du lịch, hàng không, lưu trú và dịch vụ bổ trợ, áp dụng cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đối tác của nhà hàng MobiFone trên toàn quốc trong vòng 12 tháng kể từ ngày 6.2.

Chuỗi ưu đãi tập trung vào những nhu cầu thiết thực của khách du lịch tết và các mùa cao điểm trong năm, như giảm phí dịch vụ làm visa, tặng séc du lịch xanh cho các tuyến tour trong và ngoài nước; Ưu đãi mua vali du lịch, giảm giá phòng khách sạn và hỗ trợ trực tiếp vào giá vé máy bay nội địa. Trong đó, các gói sản phẩm kết hợp đến Phú Quốc tiếp tục được chú trọng, khi "đảo ngọc" vẫn nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Nhà mạng bắt tay công ty du lịch 'giảm áp lực chi phí' cho khách chơi tết - Ảnh 1.

Khách du lịch hưởng lợi khi hai bên kí hợp tác

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ dừng ở mùa tết, đại diện hai bên cho biết các chương trình ưu đãi sẽ được duy trì và mở rộng trong suốt năm 2026, gắn với các dịp cao điểm như lễ 30.4 - 1.5, mùa hè và dịp năm mới 2027. Mục tiêu xa hơn là góp phần thúc đẩy tiêu dùng du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời đồng hành cùng định hướng phát triển du lịch thông minh, bền vững.

Số liệu kinh doanh cuối tháng 1.2026 của công ty Du lịch Việt cho thấy, lượng khách dịp tết của doanh nghiệp này dự kiến tăng 15-20% so với cùng kỳ, riêng tour outbound tết đã kín khách hơn 90%. Tính đến đầu tháng 2, lượng khách đặt tour tết tăng khoảng 18-22% so với tết 2025, trong đó tour nội địa chiếm tỉ trọng lớn, còn tour outbound tập trung vào các thị trường gần, an toàn và chi phí hợp lý.

Nhà mạng bắt tay công ty du lịch 'giảm áp lực chi phí' cho khách chơi tết - Ảnh 2.

Lượng khách đặt tour tết tăng khoảng 18-22% so với tết 2025

ẢNH: DU LỊCH VIỆT

Đáng chú ý, doanh thu mùa tết được dự báo tăng 25-30% nhờ mức chi tiêu bình quân/khách cao hơn và cơ cấu sản phẩm dịch chuyển mạnh sang phân khúc trung cao cấp, Tuy nhiên, mặt bằng giá tour tết 2026 cũng tăng trung bình 10-20% so với năm trước do chi phí vận chuyển, lưu trú và dịch vụ đầu vào đồng loạt leo thang.

