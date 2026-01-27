Việt Nam trở thành 'điểm tránh rét' của du khách Nga

Khi Việt Nam khép lại năm 2025 với con số kỷ lục 21,2 triệu lượt khách quốc tế, ngành du lịch không chỉ vượt qua đỉnh cao của năm 2019 gần 18% mà còn chính thức bước sang một giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (VNAT), đà tăng trưởng năm 2025 đến từ sự phục hồi mạnh mẽ và đóng góp đa dạng của nhiều thị trường quốc tế. Ấn Độ tăng 48,9%, Campuchia tăng 44,8%, Trung Quốc tăng 41,3% và Nhật Bản tăng 14,4%. Tuy nhiên, thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất là Nga. Với 689.714 lượt khách, lượng khách Nga đến Việt Nam tăng tới 196,9% so với năm 2024, chính thức vượt qua kỷ lục 646.500 lượt khách của năm 2019, trước thời kỳ Covid-19.

Lượng khách quốc tế từ Nga đến Việt Nam giai đoạn 2022-2025 ẢNH: VNAT

Hiệp hội Công nghiệp Du lịch Nga (RTI) cho biết, Việt Nam đã vươn lên trở thành lựa chọn ưu tiên cho các chuyến du lịch trọn gói trong năm 2025. Yếu tố then chốt đến từ chính sách thị thực thuận lợi, cùng việc nhanh chóng tái khởi động các đường bay charter từ Moscow và nhiều thành phố lớn của Nga đến Cam Ranh, Phú Quốc.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến truyền thống tại châu Âu trở nên đắt đỏ và chịu ảnh hưởng nặng nề của mùa đông, Việt Nam được nhìn nhận như một giải pháp thay thế đầy cạnh tranh. Khí hậu nắng ấm quanh năm, bãi biển phù hợp cho du lịch gia đình, chi phí hợp lý và hệ thống khu nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện đã giúp Việt Nam tái định hình hình ảnh trong mắt du khách Nga, từ một điểm đến mới lạ trở thành lựa chọn quen thuộc cho các kỳ nghỉ dài ngày, kéo dài từ 10 đến 28 ngày.

Khách Nga vui vẻ check-in cùng nón lá Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Khách du lịch Nga cũng là nhóm khách có xu hướng đặt các hạng phòng cao cấp, sử dụng nhiều dịch vụ tại chỗ và chi tiêu vượt xa mức tham quan cơ bản. Nhờ đó, doanh thu dịch vụ lữ hành năm 2025 đạt mức kỷ lục 93,9 nghìn tỉ đồng, góp phần đưa tổng thu du lịch cả nước vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng.