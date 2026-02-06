Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng có

Hà Mai
Hà Mai
06/02/2026 13:06 GMT+7

Trong tháng đầu tiên của năm mới, ngành du lịch Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục với lượng khách quốc tế đến cao nhất lịch sử.

Theo số liệu mới nhất tử Cục Thống kê, trong tháng 1, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,5 triệu lượt người, tăng 21,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 1 tháng cao nhất từ trước tới nay.

Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng có- Ảnh 1.

Trong đó, khách đến từ đường hàng không đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng 8,8%; khách tàu biển đạt 58.500 lượt, tăng 30%. Đáng chú ý, lượng khách đến Việt Nam qua đường bộ tăng tới 92,9%, đạt 440.700 lượt khách. 

Về cơ cấu thị trường, khu vực châu Á vẫn là nguồn khách chính của Việt Nam với hơn 1,8 triệu lượt, tăng 12,3%; khách từ châu Âu tăng mạnh nhất (59%), đạt 424.000 lượt. Tiếp đến là các thị trường châu Mỹ, châu Úc, châu Phi tăng lần lượt 14,2%, 13% và 45,4%.

Khách quốc tế đến Việt Nam đông chưa từng có- Ảnh 2.

Du lịch được kỳ vọng là động lực của kinh tế trong kỷ nguyên mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cục Thống kê nhận định các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cùng với đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ là các yếu tố chính giúp Việt Nam thu hút đông đảo khách quốc tế trong tháng đầu năm mới.

Bước sang năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu cao là đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỉ đồng.


