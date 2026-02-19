Vi phạm nồng độ cồn tăng 'chóng mặt' trong ngày mùng 3 tết

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 19.2), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 31 người.

So với ngày nghỉ tết cùng kỳ năm 2025, giảm 7 vụ (giảm 12,96%), tăng 6 người chết (tăng 20,69%), giảm 15 người bị thương (giảm 32,61%).

Lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: HỮU THẮNG

47 vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra ở lĩnh vực đường bộ. Lĩnh vực đường sắt và đường thủy không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào.

Về kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, theo Cục CSGT, trong ngày 19.2, lực lượng CSGT thuộc công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.253 trường hợp vi phạm; tạm giữ 3.475 xe ô tô, 3.475 xe mô tô, 133 phương tiện khác. Đồng thời tước 325 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 1.892 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông bị lực lượng CSGT xử lý có 4.268 trường hợp là vi phạm nồng độ cồn; 1.106 trường hợp vi phạm về tốc độ; 3 trường hợp vi phạm ma túy…

Như vậy, so với ngày mùng 1 tết (1.570 trường hợp), số trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 tết tăng khoảng 2,7 lần; so với ngày mùng 2 (2.812 trường hợp) tăng khoảng 1,5 lần.

Cũng theo Cục CSGT, trong 6 ngày đầu nghỉ tết (từ 14.2 - 19.2; tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 tết), toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông, làm chết 168 người, bị thương 177 người, so với 6 ngày đầu nghỉ tết năm 2025 giảm 97 vụ (giảm 26,36%), giảm 35 người chết (giảm 17,24%), giảm 93 người bị thương (giảm 34,44%).

Cạnh đó, trong 6 ngày này, lực lượng CSGT các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 48.251 trường hợp vi phạm; trong đó xử lý 16.031 trường hợp vi phạm nồng độ cồn xử lý; 9.720 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Theo Nghị định 168/2024, lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phạt cao nhất 40 triệu đồng đối với ô tô và 10 triệu đồng đối với xe máy.