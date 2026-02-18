Nồng độ cồn tiếp tục là lỗi mắc nhiều nhất trong ngày mùng 2 tết

Theo thống kê của Cục CSGT, Bộ Công an, trong ngày mùng 2 tết Nguyên đán 2026 (18.2), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông làm 22 người chết, 14 người bị thương.

So với ngày nghỉ tết cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 17 (giảm 34%), giảm 9 người chết (giảm 29%) và giảm 24 người bị thương (giảm 63%).

Trong ngày mùng 2 tết, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục xử lý vi phạm nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm, theo lệnh của cục trưởng ẢNH: MINH NHẬT

Cục CSGT cho hay, 32 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường bộ, khiến 21 người chết và 14 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 2 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trong ngày mùng 2 tết, tính đến 14 giờ chiều, tình hình giao thông tại Hà Nội được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn nghiêm trọng.

Tại TP.HCM và các địa phương lân cận, tình hình giao thông ở các khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga được đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Trên các tuyến quốc lộ và các nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông, miền Tây lưu lượng phương tiện giảm, lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng cho các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Về công tác xử phạt vi phạm, công an toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp, tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm 1.490 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn tiếp tục dẫn đầu với 2.812 trường hợp, vi phạm về ma túy 5 trường hợp, sử dụng điện thoại khi lái xe 15 trường hợp…

Riêng trên tuyến quốc lộ 1A, lực lượng CSGT đã kiểm soát 7.217 phương tiện, lập biên bản 653 trường hợp. Số này có 271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

