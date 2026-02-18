Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người Việt ở nước bỏ Tết Nguyên đán: Rưng rưng nhận mứt tết, bánh chưng

Dương Lan
Dương Lan
18/02/2026 05:30 GMT+7

Nhiều người Việt ở đất nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán rưng rưng nhận quà tết từ người thân. Trong gói quà thân tình đó có mứt tết, bánh chưng, bánh kẹo Việt Nam…

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người Việt sinh sống và làm việc tại Nhật Bản không khỏi chạnh lòng. Ở nước duy nhất trên thế giới bỏ Tết Nguyên đán, người dân vẫn đi làm, đi học như ngày thường. Vì vậy, nhiều người Việt càng xúc động khi nhận những gói quà tết được người thân gửi sang trong dịp này.

Xúc động nhận bánh chưng, mứt tết

Chị Chu Thị Dung (27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) sang Nhật Bản làm việc 7 năm nay. Dù ở Nhật Bản không thiếu những cửa hàng bán đồ Việt Nam nhưng mẹ chị và bạn thân gói ghém gói quà nhỏ gửi sang để chị cảm nhận được tình thương cũng như không khí gia đình. Chị xúc động khi mở thùng quà bên trong có mứt tết, bánh chưng, bánh kẹo quen thuộc… Chị cảm nhận hơi ấm tình thương dù đang sống và làm việc ở nơi đất khách, quê người.

Người Việt ở nước bỏ Tết Nguyên đán rưng rưng nhận mứt tết, bánh chưng - Ảnh 1.

Chị Dung xúc động nhận quà tết của mẹ và bạn thân ở Việt Nam

ẢNH: NVCC

"Thấy hàng xóm sang Nhật Bản làm việc đúng dịp này, mẹ tôi gửi nhờ ít quà tết cho con gái. Tết năm nay tôi vẫn làm việc bình thường, nếu đúng thời khắc giao thừa rơi vào ca đêm, tôi sẽ gọi điện chúc mừng năm mới người thân vào sáng mùng 1. Có năm, mẹ còn gọi video call để tôi phần nào cảm nhận được không khí tết qua màn hình điện thoại", chị Dung nói.

Chị Phạm Thị Trang (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) hiện đang làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Cô gái trẻ mới sang Nhật làm việc được 3 năm, thời gian gần đây đơn hàng của công ty ít nên chị không được tăng ca, thu nhập không được kỳ vọng. Vì vậy, tháng 3 năm nay, chị quyết định về nước tìm hướng đi mới. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ chị vẫn ở lại Nhật Bản vì chưa hết hợp đồng.

Người Việt ở nước bỏ Tết Nguyên đán rưng rưng nhận mứt tết, bánh chưng - Ảnh 2.

Bữa cơm tất niên của chị Trang có bánh chưng

ẢNH: NVCC

Tết Nguyên đán rơi vào giữa tuần nên mọi người vẫn đi làm bình thường. Không thể đón tết đúng ngày, mấy chị em thống nhất tổ chức bữa tất niên sớm vào chủ nhật tuần trước đó.

Bữa cơm cuối năm được chuẩn bị đơn giản với bánh chưng, khoanh giò mua tại cửa hàng thực phẩm Việt, thêm bát canh xương, đĩa miến xào và vài chiếc bánh rán tự làm. Những món ăn quen thuộc ấy phần nào giúp vơi đi cảm giác xa nhà, mang lại không khí tết giữa đời sống thường nhật nơi đất khách.

Bữa cơm tất niên ấm cúng

"Trong bữa tất niên, mấy chị em nhắc nhau đây có thể là lần cuối cùng còn được quây quần bên nhau vào dịp tết. Năm sau, mỗi người một hướng, khó có dịp cùng ăn chung một bữa cơm cuối năm như vật. Ai cũng cố gắng trân trọng khoảng thời gian hiện tại khi tết không đủ đầy như ở quê nhà, nhưng vẫn ấm áp nhờ sự sẻ chia của những người đồng hương", chị Trang nói.

Người Việt ở nước bỏ Tết Nguyên đán rưng rưng nhận mứt tết, bánh chưng - Ảnh 3.

Chị Thiên Trang tự làm nem, thịt kho... ăn dịp Tết Nguyên đán ở Nhật Bản

ẢNH: NVCC

Chị Đỗ Thị Thiên Trang (27 tuổi, quê ở Lào Cai) học tập và làm việc ở Osaka (Nhật Bản) vui mừng và hạnh phúc vì chuẩn bị về quê sau Tết Nguyên đán vài tuần. Dịp tết này, chị vẫn đi làm bình thường, không quên gọi điện chúc mừng năm mới tới ba mẹ và vợ chồng anh trai ở quê.

"Những ngày này, tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý, chọn từng món quà nhỏ mang về cho gia đình. Hành động này khiến tôi có cảm giác ngày trở về càng gần hơn. Quãng thời gian sống xa nhà giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, sự tự lập và trưởng thành hơn trong suy nghĩ", chị Trang nói.

Người Việt ở nước bỏ Tết Nguyên đán rưng rưng nhận mứt tết, bánh chưng - Ảnh 4.

Chị Thiên Trang đang sinh sống và làm việc ở Osaka, Nhật Bản

ẢNH: NVCC

Cũng theo chị Trang, trải qua 3 cái tết xa quê hương, gần như ngày Tết Nguyên đán nào cũng đi là. Với chị, tết chỉ thực sự trọn vẹn khi được trở về bên gia đình, cảm nhận không khí sum vầy và những giá trị truyền thống quen thuộc. 

"Những giây phút ở bên gia đình là khoảng thời gian quý giá để tôi nhìn lại hành trình đã qua và có thêm động lực cho chặng đường sắp tới. Tết Nguyên đán năm nay tôi đón tết đơn giản, chuẩn bị bữa cơm có bánh chưng, nem rán, thịt kho trứng… và thu xếp hành lý để về Việt Nam vào đầu tháng 3", chị Trang bày tỏ.

