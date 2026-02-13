Người Việt ở Anh huy động cả nhà gói bánh chưng, giò chả vẫn không đủ bán

Những ngày giáp tết, căn bếp nhỏ của ông Lê Văn Vinh (56 tuổi, quê ở Hải Phòng) hiện đang sống và làm việc tại Anh luôn đỏ lửa từ sáng đến tối muộn. Năm 18 tuổi, ông sang Hồng Kông làm việc sau đó chuyển qua Anh định cư. Để kịp đơn hàng phục vụ cộng đồng người Việt xa quê, ông phải huy động các thành viên trong gia đình cùng gói bánh chưng, giò chả.



Ông Vinh làm giò chả, bánh chưng dịp Tết Nguyên đán ở Anh ẢNH: NVCC

Ông Vinh chia sẻ, dịp Tết Nguyên đán người Việt ở Anh đặt bánh chưng, giò chả vì muốn có mâm cỗ truyền thống quê hương nên đặt hàng từ rất sớm.

"Dù xa quê 38 năm nhưng niềm yêu thích nấu ăn và thói quen chế biến các món Việt được tôi duy trì trong từng bữa cơm hằng ngày. Dịp cận tết, tôi chia sẻ hình ảnh gói bánh chưng, giò chả lên mạng xã hội bất ngờ nhận được sự quan tâm của nhiều người Việt tại Anh, liên tục nhắn tin đặt hàng. Từ đó, tôi quyết định vừa theo đuổi đam mê ẩm thực, vừa góp phần mang hương vị tết quê nhà đến gần hơn với cộng đồng đồng hương nơi xứ người", ông Vinh chia sẻ.

Những cuộn giò chả được gói theo cách truyền thống ẢNH: NVCC

Mỗi ngày, ông Vinh làm khoảng 2 tấn giò chả, 500 chiếc bánh chưng. Ông phải huy động con cháu trong gia đình phụ giúp để có đủ hàng gửi cho người Việt. Sau giờ làm việc, mọi người tất bật đến nhà ông Vinh, người rửa lá, người gói bánh, người gói giò… không khí rộn ràng, ngập tràn hương vị tết.

Ông Vinh phải huy động nhiều người cùng làm mới đủ hàng trả cho khách ẢNH: NVCC

Với ông Vinh, bên cạnh việc mưu sinh, làm bánh chưng, giò chả còn là cách để gìn giữ những giá trị văn hóa Việt nơi xứ người. Các món bánh, giò đều được ông chế biến theo đúng phương thức và hương vị truyền thống, không biến tấu hay thay đổi. Nhờ tại Anh có nhiều siêu thị cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho ẩm thực Việt, ông yên tâm lựa chọn để giữ trọn vị quê hương trong từng sản phẩm.

Không khí tết Việt ngập tràn ở Anh ẢNH: NVCC

Niềm hạnh phúc lớn nhất của ông Vinh là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bà con đồng hương. Dù sinh sống tại TP.Gloucester, cách thủ đô London khá xa, nhưng mỗi khi có nhiều đơn đặt hàng, mọi người vẫn chủ động gom bánh và sắp xếp một chuyến đi để giao tận tay khách.

Ông Vinh thường xuyên nấu các món quen thuộc của Việt Nam dù định cư ở Anh ẢNH: NVCC

Hằng ngày, ông Vinh chia sẻ cách làm vườn, trồng các loại rau Việt Nam cho bà con đồng hương qua mạng xã hội. Vợ chồng ông có hai người con, ông luôn muốn các con nhớ về cội nguồn, giữ bản sắc Việt.

"Nhờ khu vườn và các món ăn Việt, các con biết nhiều phong tục Việt, sinh ra ở nước ngoài nhưng biết ăn mắm tôm, biết món canh cua rau đay. Tôi thường xuyên chia sẻ cách trồng, hạt giống cho cộng đồng người Việt. Nhiều người còn đến tham quan và mê mẩn với khu vườn của nhà tôi", ông nói thêm.

Vợ chồng ông Vinh mặc áo dài đón tết ẢNH: NVCC

Giữa cuộc sống nơi xứ người, những chiếc bánh chưng vuông vắn, giò chả thơm mùi quê hương của ông Vinh không chỉ đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày tết, mà còn gắn kết cộng đồng người Việt tại Anh. Từ gian bếp nhỏ, ông góp phần giữ gìn hương vị truyền thống, để mỗi mùa xuân đến, bà con xa quê vẫn cảm nhận sự thân quen như đang ở quê nhà.

Không khí gia đình ấm cúng dịp Tết Nguyên đán ở Anh ẢNH: NVCC