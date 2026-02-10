Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 10.2.2026: Mất mốc 70.000 đồng/kg trước tết Nguyên đán?

Chí Nhân
Chí Nhân
10/02/2026 07:19 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh thành khắp 3 miền. Với đà giảm hiện tại, heo hơi có khả năng mất mốc 70.000 đồng/kg trước Tết Nguyên đán.

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi ở Hà Nội và Bắc Ninh giảm thêm 1.000 đồng xuống 75.000 đồng/kg. Đây là mức giá phổ biến của nhiều địa phương khác trong khu vực, giá thấp nhất 74.000 đồng/kg xuất hiện ở một số nơi như Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lai Châu.

Giá heo hơi hôm nay 10.2.2026: Mất mốc 70.000 đồng/kg trước tết Nguyên đán? - Ảnh 1.

Giá heo hơi hạ nhiệt vào những ngày cận tết giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng tại Lâm Đồng xuống 73.000 đồng/kg, bằng với Đắk Lắk và là mức thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại giữ giá trong khoảng từ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở nhiều địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM còn 74.000 đồng/kg; Cần Thơ, An Giang và Cà Mau cùng giảm về mức 71.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi đó, Vĩnh Long vẫn giữ mức 72.000 đồng và Đồng Tháp 74.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 73.800 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam ở miền Bắc 75.500 đồng/kg và miền Nam 74.000 đồng/kg. Theo nhiều doanh nghiệp, kinh nghiệm những năm gần đây cho thấy, khi vào giai đoạn cận tết, nhu cầu tiêu dùng cá nhân tăng nhưng các hoạt động chế biến công nghiệp giảm là nguyên nhân khiến giá heo hơi thường hạ nhiệt. Với xu hướng này, nhiều khả năng heo hơi sẽ tiếp tục giảm xuống mức dưới 70.000 đồng/kg vào những ngày tới.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy bắt đầu tăng đều với số lượng bình quân khoảng 5.800 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến duy trì mức cao như ba rọi 175.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 133.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…

