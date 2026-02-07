Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 7.2.2026: Lùi thêm một bước

Chí Nhân
Chí Nhân
07/02/2026 08:24 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Bắc chựng lại nhưng miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm; đáng chú ý, mức giá thấp nhất cả nước lùi về 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc đi ngang sau nhiều ngày giảm liên tục. Giá cao nhất khu vực hiện 76.000 đồng/kg, ghi nhận tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Điện Biên. Ngược lại, thấp nhất khu vực là Lai Châu với 74.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng giá 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7.2.2026: Lùi thêm một bước - Ảnh 1.

Giá heo hơi giảm vào cao điểm tết giúp giá thịt bán lẻ bình ổn ở mức có lợi cho người tiêu dùng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng tại 3 địa phương gồm Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk xuống mức lần lượt 75.000, 74.000 và 73.000 đồng/kg. Đây cũng là khung giá của các tỉnh thành khác trong khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở một số địa phương như Đồng Tháp còn 74.000 đồng/kg; Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang cùng giảm về 72.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi đó, cao nhất khu vực 75.000 đồng/kg vẫn duy trì tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 74.400 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam ở miền Bắc là 75.500 đồng/kg còn miền Nam 74.000 đồng/kg. Vào giai đoạn hiện tại, các trại chăn nuôi bắt đầu tăng lượng hàng xuất chuồng để phục vụ thị trường cao điểm mùa cuối năm. Đây là nguyên nhân khiến giá heo hơi quay đầu giảm trong giai đoạn cao điểm, giúp giá thị trường tiêu thụ ổn định ở mức có lợi cho người tiêu dùng.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy bắt đầu tăng đều với số lượng bình quân khoảng 6.000 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến như ba rọi 175.000 đồng/kg, sườn non 193.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 133.000 đồng/kg, thịt xay 139.000 đồng, mỡ heo 83.000 đồng/kg…

