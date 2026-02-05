Giá heo hơi hôm nay 5.2.2026: Vì sao hạ nhiệt vào cận tết?

Giá heo hơi miền Bắc đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng; tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên còn 76.000 đồng/kg; Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La xuống 75.000 đồng/kg. Cao Bằng là địa phương duy nhất còn giữ được mốc 77.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; trong khi Hà Nội, Hưng Yên và Tuyên Quang đồng giá 76.000 đồng/kg.



Giá heo hơi hạ nhiệt nhanh dù thị trường đang vào cao điểm tiêu thụ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa xuống 75.000 đồng/kg; Hà Tĩnh còn 74.000 đồng/kg và Lâm Đồng 76.000 đồng/kg. Riêng Quảng Trị, Đắk Lắk vẫn đứng yên ở mức lần lượt 76.000 và 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam cũng giảm 1.000 đồng ở "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai và TP.HCM còn 76.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; trong khi Đồng Tháp 75.000 đồng/kg; Cần Thơ và An Giang cùng xuống mức 73.000 đồng/kg. Cà Mau là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước với 72.000 đồng/kg; các địa phương còn lại dao động từ 73.000 - 76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 75.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá heo hơi hạ nhiệt nhanh trong giai đoạn cận tết là do nhiều đơn vị chuẩn bị lượng hàng hóa dồi dào để phục vụ mùa cao điểm cuối năm. Hiện đang vào cao điểm tiêu thụ nên các đơn vị "bung hàng" để phục vụ thị trường. Nguồn cung lớn khiến thị trường hạ nhiệt, nhưng với mức giá hiện nay người chăn nuôi vẫn có lãi lớn.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy bắt đầu tăng khi tết đang đến gần với mức trung bình khoảng 5.900 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại tại các chợ và siêu thị phổ biến như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 190.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…