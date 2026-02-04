Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 4.2.2026: Tiếp tục giảm nhanh

Đinh Đang
Đinh Đang
04/02/2026 09:16 GMT+7

Thị trường heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi trên cả nước đang được mua bán trong khoảng 72.000 - 77.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg so với đỉnh điểm.

Giá heo hơi hôm nay 4.2.2026: Tiếp tục giảm nhanh - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự báo sẽ tăng cao hơn khi Tết Nguyên đán đến gần

ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi giảm nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Lạng Sơn, Ninh Bình, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 76.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực giữ giá đi ngang, không biến động so với hôm qua, dao động trong khoảng 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm nhẹ trong sáng nay. Cụ thể, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 76.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Khánh Hòa cũng giảm 1.000 đồng/kg, còn 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ giá đi ngang. Hiện thương lái khu vực này thu mua heo hơi với giá quanh các mức 76.000 đồng và 77.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, sau nhịp điều chỉnh trước đó, heo hơi các tỉnh thành trong khu vực tạm thời giữ giá đi ngang, dao động từ 72.000 - 77.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và TP.HCM cùng 77.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực với 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi quay đầu giảm trong thời điểm trước tết là diễn biến khá bất ngờ khi mọi dự đoán cho rằng nhu cầu tăng cao trong dịp tết sẽ đẩy giá tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, với mức bình quân 75.000 đồng/kg hiện nay, người chăn nuôi đã có lợi nhuận lớn. Chênh lệch giá thịt heo giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang duy trì khoảng cách 30.000 đồng/kg. 

Xem thêm bình luận