Giá heo hơi hôm nay 2.2.2026: Tiếp tục giảm





Nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự báo sẽ tăng cao trong dịp tết ẨNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay điều chỉnh giảm đồng loạt 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên trước, dao động trong khoảng 77.000 – 78.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lai Châu là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 76.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.



Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi giảm nhẹ hơn. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An lần lượt xuống mức 77.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại vẫn đi ngang. Nhìn chung, thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi với giá quanh các mức 76.000-77.000 đồng/kg.

Trái ngược với hai thị trường trên, giá heo hơi tại khu vực phía nam tiếp đà tăng trong sáng nay. Cụ thể, tại An Giang và Cần Thơ cùng điều chỉnh giá heo lên 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 76.000 đồng/kg và 77.000 đồng/kg. Theo khảo sát, giá heo hơi ở khu vực này hiện dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai là tỉnh đang có giá heo hơi đạt 78.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Sau khi chạm mức 81.000 đồng/kg, giá heo hơi đã quay đầu giảm trở lại, hiện bình quân cả nước đang ở mức 77.000 đồng/kg. Mức giá này đang cao hơn đến 30.000 đổng/kg so với giá heo Trung Quốc và diễn biến giảm giá được nhận định là sự điều chỉnh phù hợp.