Giá heo hơi hôm nay 28.1.2026: Nhiều nơi đạt 81.000 đồng/kg

Chí Nhân
Chí Nhân
28/01/2026 09:34 GMT+7

Giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đạt mức đỉnh 81.000 đồng/kg; khu vực miền Trung và miền Nam cũng tăng nhanh.

Ở miền Bắc, giá heo hơi Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên tăng thêm 1.000 đồng, đạt mốc 81.000 đồng/kg, bằng với Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang - mức cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, mức tăng 1.000 đồng cũng ghi nhận tại Lạng Sơn và Điện Biên lên 80.000 đồng/kg; Sơn La 79.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực duy trì giá từ 79.000 - 80.000 đồng/kg; riêng Lai Châu thấp nhất khu vực với 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.1.2026: Nhiều nơi đạt 81.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Giá heo hơi nhiều nơi đạt mốc 81.000 đồng/kg, giá thịt bán lẻ tăng theo

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa lên 80.000 đồng/kg, Hà Tĩnh lên 78.000 đồng/kg; các địa phương cùng đạt 77.000 đồng/kg có Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa; riêng Gia Lai 76.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác trong khu vực giữ giá phổ biến từ 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở Tây Ninh lên 77.000 đồng/kg, Vĩnh Long 76.000 đồng/kg. Đồng Nai vẫn giữ giá cao nhất khu vực với 78.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 77.900 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giữ mức 74.500 đồng/kg ở miền Bắc; miền Nam 74.000 đồng/kg. Giá heo giống cũng duy trì mức cao từ 2,45 - 2,5 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến như ba rọi 170.000 đồng/kg, sườn non 190.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 132.000 đồng/kg, nạc đùi 130.000 đồng/kg, thịt xay 136.000 đồng, mỡ heo 80.000 đồng/kg…

