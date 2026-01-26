Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 26.1.2026: Chạm mốc 80.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
26/01/2026 07:18 GMT+7

Giá heo hơi đang tăng nhanh trên cả nước trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tiêu thụ, chế biến, tích trữ thực phẩm tăng mạnh khi tết đang đến gần.

Giá heo hơi hôm nay 26.1.2026: Chạm mốc 80.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến giá thịt heo tăng phi mã và không còn rẻ nữa

ẢNH: ĐINH ĐANG

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trên cả nước. Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi đã đạt mức 80.000 đồng/kg tại Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng; các tỉnh khác gồm Phú Thọ, Lạng Sơn cũng tăng lên mức 79.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, giá heo hơi ở các địa phương trong khu vực này đã tăng 3.000 - 6.000 đồng/kg. Tính chung giá heo hơi bình quân khu vực này đang ở mức cao trên 79.100 đồng/kg.

Tương tự, thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng có nhiều biến động trong tuần vừa qua. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg, tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Cụ thể, heo hơi tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng được thu mua ở mức 78.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại trong vùng đang thu mua heo hơi quanh các mức 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam ghi nhận giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố tăng 4.000 - 6.000 đồng/kg trong tuần vừa qua. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được bán ra với giá từ 73.000 - 76.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp. Trong khi đó, An Giang và Cà Mau là hai địa phương giữ giá heo hơi ở mức 73.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhìn chung, thị trường heo hơi giữ đà tăng nhanh tại cả ba miền trong tuần vừa qua. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi trên cả nước hiện dao động trong khoảng 73.000 - 80.000 đồng/kg.

Một số công ty chăn nuôi lớn như C.P và các đơn vị tham gia chương trình ổn giá tại TP.HCM đang kiềm giữ giá bán ở mức 73.000-73.500 đồng/kg, tuy nhiên giá thịt heo trên thị trường vẫn tăng rất nhanh và sắp quay lại mức đỉnh vào tháng 3.2025. Các chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục đi lên trong tuần tới do nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong dịp giáp tết khiến nguồn cung ở một số địa phương có thể không kịp đáp ứng.

