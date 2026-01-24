Giá heo hơi hôm nay 24.1.2026: Mỗi ngày một đỉnh mới

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng và cán mốc 80.000 đồng/kg tại Hà Nội và Bắc Ninh. Nhiều tỉnh thành khác cũng tăng 1.000 đồng là Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên lên 79.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 77.000 đồng/kg duy trì ở Sơn La và Lai Châu; các tỉnh thành khác giữ giá từ 78.000 - 79.000 đồng/kg.

Giá heo hơi vẫn tăng khiến giá thịt bán lẻ tăng theo

Giá heo hơi ở miền Trung cũng tăng 1.000 đồng lên 78.000 đồng/kg ở Thanh Hóa và Nghệ An, còn Hà Tĩnh thấp hơn với 77.000 đồng/kg; nhiều tỉnh thành khác cùng đạt 76.000 đồng/kg như Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Trong khi đó Huế, Gia Lai và Lâm Đồng duy trì giá của ngày hôm trước là 75.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 2.000 đồng lên 74.000 đồng/kg ở Cần Thơ; An Giang và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng lên 73.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Trong khi đó TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp vẫn giữ giá cao nhất khu vực là 76.000 đồng/kg; Tây Ninh và Vĩnh Long vẫn ở mức 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 76.600 đồng/kg. Trong khi giá heo hơi trong nước vẫn tăng thì tại thị trường lân cận là Trung Quốc giảm nhẹ 1.200 đồng xuống 49.700 đồng/kg. Điều này khiến chênh lệch giá heo hơi giữa Việt Nam và Trung Quốc ở mức cao kỷ lục đến trên 25.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 185.000 đồng/kg, nạc dăm 168.000 đồng/kg, nạc vai 127.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 134.000 đồng, mỡ heo 79.000 đồng/kg…