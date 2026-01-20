Giá heo hơi hôm nay 20.1.2026: Tiếp tục nhích lên

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 đồng lên 76.000 đồng/kg ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Cao Bằng. Cùng mức tăng 1.000 đồng còn có Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La. Ngoài Lai Châu đứng ở mức thấp nhất khu vực là 74.000 đồng/kg, các tỉnh thành khác đồng giá 75.000 đồng/kg.



Giá heo tăng theo nhu cầu tiêu dùng thịt có xu hướng gia tăng dịp cuối năm ẢNH: CTV

Giá heo hơi ở miền Trung cũng nhích lên 1.000 đồng, ở Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk lên 74.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các địa phương còn lại lên 73.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng mới đạt 72.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại miền Nam, giá heo hơi tăng 2.000 đồng ở Cần Thơ lên 71.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác tăng 1.000 đồng như: TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 73.000 đồng/kg; Cà Mau lên 70.000 đồng/kg còn An Giang mới chỉ 69.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Tây Ninh là địa phương duy nhất trong khu vực duy trì giá của ngày hôm trước là 72.000 đồng.

Giá heo hơi bình quân cả nước là 73.400 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán 1.000 đồng ở miền Bắc lên 72.500 đồng/kg, miền Nam 72.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá heo giống cũng tăng 50.000 đồng lên mức phổ biến từ 2,45 - 2,5 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy chế biến có xu hướng tăng, đạt khoảng 5.500 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị biến động nhẹ, một số mặt hàng phổ biến như: ba rọi 162.000 đồng/kg, sườn non 182.000 đồng/kg, nạc dăm 167.000 đồng/kg, nạc vai 123.000 đồng/kg, nạc đùi 120.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 79.000 đồng/kg…