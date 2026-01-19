Giá heo hơi hôm nay 19.1.2026: Tăng mạnh ở miền Nam

Giá thịt heo đang tăng lên trong thời điểm lễ tết cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Theo khảo sát đầu tuần, giá heo hơi hôm nay tại hầu hết các tỉnh, thành phố phía bắc tiếp tục chững giá, xu hướng kéo dài nhiều ngày qua. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi từ 74.000 - 75.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất cả nước 75.000 đồng/kg xuất hiện tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên. Các tỉnh thành còn lại giao dịch ở 74.000 đồng/kg.



Trong khi đó, thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên ghi nhận giá heo hơi ở Huế, Gia Lai và Khánh Hòa tăng 1.000 đồng/kg, lên 72.000 đồng/kg. Cùng mức tăng này, heo hơi tại Lâm Đồng đạt 71.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Trung dao động trong khoảng 61.000 - 73.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An có giá heo hơi cao nhất khu vực với 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở nhiều địa phương giữ xu hướng đi lên trong sáng nay. Sau điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long đạt 72.000 đồng/kg; An Giang lên mức 68.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Nhìn chung, heo hơi tại nhiều địa phương ở miền Nam đang trên đà tăng lên, thu hẹp khoảng cách với thị trường miền Bắc. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được mua bán với giá trong khoảng 68.000 - 75.000 đồng/kg. Với mức giá bình quân hiện tại 72.500 đồng/kg, heo hơi đang cao hơn gần 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Các kênh phân phối bán lẻ thịt heo cũng điều chỉnh giá bán từng ngày, tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với tuần trước.