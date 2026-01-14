Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 14.1.2026: Tiếp tục tăng

14/01/2026 09:04 GMT+7

Giá heo hơi tiếp nối đà tăng trong nhiều ngày qua, đưa giá bình quân cả nước lên 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14.1.2026: Tiếp tục tăng- Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang tăng cao trong dịp cuối năm

ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi trong những ngày gần tết Âm lịch tiếp tục diễn biến "nóng". Theo khảo sát sáng 14.1, tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng thêm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh. Sau nhịp điều chỉnh này, giá heo hơi tại nhiều địa phương đã lên 76.000 đồng/kg, bao gồm: TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Điện Biên và Ninh Bình. Hiện giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 74.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lai Châu có giá heo thấp nhất khu vực với 74.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung - Tây nguyên, thị trường tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng giá ở nhiều nơi. Cụ thể, Nghệ An tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 74.000 đồng/kg; Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, lên 73.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, các địa phương khác gồm Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai... đã điều chỉnh giá thu mua lên 71.000 đồng/kg. Hiện heo hơi khu vực này được thu mua trong khoảng 69.000 - 74.000 đồng/kg. Sau nhịp điều chỉnh sáng nay, duy nhất Lâm Đồng có giá heo hơi dưới mức 70.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường miền Nam cũng có xu hướng tăng theo diễn biến chung cả nước, hiện giá heo hơi khu vực này đã tăng thêm 1.000 đồng tại Tây Ninh, đạt 70.000 đồng/kg, ngang bằng với Đồng Nai và TP.HCM. Các địa phương khác như Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên 69.000 đồng/kg; An Giang, Cần Thơ và Cà Mau đạt 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi trên cả nước đang có xu hướng tăng nhanh, hiện Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam cũng đã điều chỉnh giá niêm yết heo hơi loại 1 lên mức 70.000 - 70.500 đồng/kg. Do nguồn cung trong nước sụt giảm, các loại thịt nhập khẩu có cơ hội tràn về nhưng vẫn không kiềm được đà tăng giá khi nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng cao. Theo thống kê của Bộ NN-MT, trong năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 1,95 tỉ USD thịt, các sản phẩm từ thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, tăng 11,6% so với năm trước. Trong đó, thịt trâu chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 31% tổng kim ngạch nhập khẩu. Thịt heo đứng thứ hai, chiếm gần 21,6%, tiếp theo là thịt và phụ phẩm gia cầm (18,06%), thịt bò (13,7%)...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
