Giá heo hơi hôm nay 10.1.2026: Tăng mạnh nhất kể từ đầu năm

Giá heo hơi ở miền Bắc đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất 3.000 đồng/kg ghi nhận tại Ninh Bình, lên 72.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Trong khi đó, Lạng Sơn tăng 2.000 đồng lên 71.000 đồng/kg. Mức 72.000 đồng/kg còn có Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên khi cùng tăng 1.000 đồng. Nhiều tỉnh thành tăng 1.000 đồng lên 71.000 đồng/kg gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Điện Biên; trong khi đó Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng lên 70.000 đồng/kg. Phú Thọ là địa phương duy nhất ở miền Bắc vẫn đứng ở mức giá cũ 70.000 đồng/kg.



Giá heo tăng mạnh nhất kể từ đầu năm ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi tăng đến 2.000 đồng tại Thanh Hóa, lên 72.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác cùng tăng 1.000 đồng như Nghệ An lên 71.000 đồng/kg, Hà Tĩnh 69.000 đồng; trong khi Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng đạt mức 68.000 đồng/kg. Đây cũng là giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực, ngoại trừ Lâm Đồng 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng tăng 1.000 lên 67.000 đồng/kg ở Đồng Nai; còn Đồng Tháp đạt 65.000 đồng/kg và Cà Mau 64.000 đồng/kg. An Giang vẫn là tỉnh có giá heo hơi thấp nhất cả nước với 62.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại duy trì mức giá từ 63.000 - 66.000 đồng/kg.

Đợt tăng nhiệt mới khiến khoảng cách giá giữa các khu vực tiếp tục được nới rộng khi giá bình quân ở miền Bắc lên đến 70.900 đồng/kg còn miền Trung 68.500 đồng/kg, trong khi miền Nam 64.600 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ ở các chợ truyền thống và siêu thị duy trì phổ biến như ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 120.000 đồng/kg, nạc đùi 119.000 đồng/kg, thịt xay 129.000 đồng, mỡ heo 77.500 đồng/kg…