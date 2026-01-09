Giá heo hơi hôm nay 9.1.2026: Tiếp tục tăng mạnh

Giá thịt heo tại các kênh phân phối đang tăng lên trong dịp cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục duy trì đà tăng so với hôm qua. Cụ thể, giá heo hơi tại Bắc Ninh, TP.Hà Nội và Hưng Yên tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 71.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cả nước. Nhiều địa phương khác trong khu vực cũng ghi nhận mức tăng tương tự là Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ, đưa giá thu mua tại các tỉnh này lên mức 70.000 đồng/kg; tại Lai Châu tăng đến 2.000 đồng/kg, đạt mốc 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận diễn biến tăng giá mạnh. Trong đó, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng có mức tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 68.000 đồng/kg. Hàng loạt địa phương khác cũng điều chỉnh tăng lên 1.000 đồng/kg. Hiện giá heo ở khu vực miền Trung - Tây nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tiếp nối đà tăng theo xu hướng chung trên cả nước. Các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Tây Ninh và TP.HCM đạt mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Đồng Tháp và Vĩnh Long đạt mức 64.000 đồng/kg, Cần Thơ đạt 63.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai.

Theo Bộ NN-MT, tổng sản lượng thịt hơi các loại năm 2025 ước đạt khoảng 8,66 triệu tấn, tăng 4,3% so với năm 2024 (đạt 98,9% so với kế hoạch). Trong đó, thịt heo đạt khoảng 5,39 triệu tấn, tăng 3,9%; thịt gia cầm đạt 2,6 triệu tấn, tăng 5,9%; thịt bò hơi đạt gần 500.000 tấn, tăng 1,7%; sản lượng trứng đạt khoảng 21,4 tỉ quả, tăng 5,3%, tăng 5,3%..

Về quy mô, tổng đàn heo cả nước đạt khoảng 31,4 triệu con, tăng 0,6%. Với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và áp lực dịch bệnh, xu hướng hiện nay đang dịch chuyển từ mô hình chăn nuôi nông hộ sang mô hình trang trại công nghiệp quy mô lớn với nguồn cung từ doanh nghiệp chăn nuôi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.



