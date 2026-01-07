Giá heo hơi hôm nay 7.1.2026: Tăng nhẹ trở lại ở miền Bắc

Giá heo tăng nhẹ

Sau một thời gian ngắn sụt giảm, giá heo hơi đang có dấu hiệu đảo chiều tăng trở lại. Tại thị trường miền Bắc, có 4 tỉnh, thành cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 70.000 đồng/kg, gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước ở thời điểm hiện tại.



Cùng chiều tăng, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La cũng lên thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai sau khi tăng 1.000 đồng/kg hiện đang cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh tăng tại hai địa phương gồm Thanh Hoá và Nghệ An với mức tăng 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, Thanh Hoá là địa phương có giá thu mua heo cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, tiếp đó là Nghệ An đạt mức 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác không có thay đổi về giá so với hôm trước. Cụ thể, Gia Lai và Khánh Hoà cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục neo ở mốc 66.000 đồng/kg. Hiện giá heo tại miền Trung - Tây nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng là nơi có giá thu mua thấp nhất khu vực với 64.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến tăng lên ở miền Bắc, thị trường miền Nam hôm nay vẫn giữ trạng thái đi ngang. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục duy trì mức giá 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn neo tại mức thấp nhất khu vực cũng như cả nước là 62.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT), đến thời điểm hiện nay, cả nước đã chuẩn bị được khoảng 8,66 triệu tấn thịt các loại và 21,4 tỉ quả trứng gia cầm cùng 1,3 triệu tấn sữa, nguồn cung này đủ đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026. Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi có thể tăng khoảng 5-10%, song nhiều khả năng sẽ không vượt mức 75.000 đồng/kg.