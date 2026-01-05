Giá heo hơi hôm nay 5.1.2026: Hạ nhiệt đồng loạt

Miền Bắc - nơi có giá heo hơi cao nhất cả nước thời gian qua - đồng loạt giảm 1.000 đồng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Cao Bằng, Điện Biên và Hưng Yên, còn 68.000 đồng/kg; Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai xuống 67.000 đồng/kg. Hải Phòng và Bắc Ninh giữ được mốc 69.000 đồng/kg; các địa phương khác duy trì từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.



Giá heo hạ nhiệt vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ cuối năm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng tại Thanh Hóa xuống 67.000 đồng/kg, cùng mức với Hà Tĩnh, Gia Lai và Đắk Lắk. Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 64.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại đồng giá 66.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở Vĩnh Long xuống 62.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ và An Giang - mức thấp nhất cả nước. Giá cao nhất 65.000 đồng/kg duy trì tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM; còn Đồng Tháp và Cà Mau vẫn giữ mức 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước còn 65.800 đồng/kg, với mức này người chăn nuôi vẫn có lãi khoảng 7.000 - 10.000 đồng/kg. Giá heo hơi hạ nhiệt là tin mừng với người tiêu dùng vì thịt heo là mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là giai đoạn lễ tết.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì phổ biến như ba rọi 150.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 118.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…