Giá heo hơi hôm nay 1.1.2026: Rút ngắn khoảng cách

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Sơn La còn 68.000 đồng/kg, Lai Châu giảm xuống 67.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại duy trì mức phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá heo duy trì mức cao trong ngày đầu năm mới ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh còn 66.000 đồng và Đắk Lắk xuống 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa giữ được mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg; thấp nhất 64.000 đồng duy trì ở Lâm Đồng. Các địa phương khác có giá heo hơi từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng dịp cuối năm nhưng nhờ nguồn cung ổn định nên thị trường ít biến động. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM vẫn giữ mức cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg; ngược lại, giá heo hơi ở An Giang và Cần Thơ vẫn đứng ở mức thấp nhất cả nước với 62.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 66.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Bắc gần đây liên tục tục giảm khiến khoảng cách với miền Nam được rút ngắn xuống 5.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc 68.500 đồng và miền Nam 66.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, xu hướng tiêu thụ thịt tăng trong các đợt lễ lớn khiến lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 - 5.800 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng nhẹ như ba rọi 149.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 156.000 đồng/kg, nạc vai 116.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…