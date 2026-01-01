Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 1.1.2026: Rút ngắn khoảng cách

Chí Nhân
Chí Nhân
01/01/2026 09:24 GMT+7

Giá heo hơi giảm nhẹ vài nơi, chủ yếu ở khu vực phía bắc; giúp khoảng cách giữa các miền được rút ngắn.

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Sơn La còn 68.000 đồng/kg, Lai Châu giảm xuống 67.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại duy trì mức phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1.1.2026: Rút ngắn khoảng cách- Ảnh 1.

Giá heo duy trì mức cao trong ngày đầu năm mới

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh còn 66.000 đồng và Đắk Lắk xuống 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa giữ được mức giá cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg; thấp nhất 64.000 đồng duy trì ở Lâm Đồng. Các địa phương khác có giá heo hơi từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng dịp cuối năm nhưng nhờ nguồn cung ổn định nên thị trường ít biến động. "Thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM vẫn giữ mức cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg; ngược lại, giá heo hơi ở An Giang và Cần Thơ vẫn đứng ở mức thấp nhất cả nước với 62.000 đồng/kg; Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 66.000 đồng/kg. Các tỉnh miền Bắc gần đây liên tục tục giảm khiến khoảng cách với miền Nam được rút ngắn xuống 5.000 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc 68.500 đồng và miền Nam 66.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, xu hướng tiêu thụ thịt tăng trong các đợt lễ lớn khiến lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 - 5.800 con/ngày. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng nhẹ như ba rọi 149.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 156.000 đồng/kg, nạc vai 116.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 31.12.2025: Chững giá trước thềm năm mới

Giá heo hơi hôm nay 31.12.2025: Chững giá trước thềm năm mới

Thị trường thịt heo trong thời điểm cuối năm diễn biến ngập ngừng, giá heo hơi giảm nhẹ ở miền Bắc trong khi tiếp đà tăng nhẹ tại miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 30.12.2025: Tiếp tục biến động

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm Giá thịt heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận