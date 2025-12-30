Giá heo hơi hôm nay 30.12.2025: Tiếp tục biến động

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng về mức 68.000 đồng/kg tại các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Hưng Yên cũng giảm 1.000 đồng còn 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo tăng nhẹ ở khu vực phía nam ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi miền Bắc giảm thì một số tỉnh miền Trung vẫn tăng thêm 1.000 đồng; cụ thể là Gia Lai lên 67.000 đồng/kg, Đắk Lắk 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá thấp nhất khu vực chỉ 64.000 đồng/kg. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đồng giá 66.000 đồng/kg. Trong khi đó Thanh Hoá, Nghệ An vẫn giữ mức 68.000 đồng/kg và Hà Tĩnh là 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam thị trường tiếp tục ổn định. Thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và TP.HCM vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Riêng Vĩnh Long với chỉ 61.000 đồng/kg là mức thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 66.000 đồng/kg. Còn Công ty C.P Việt Nam giữ giá heo hơi ở miền Bắc là 68.500 đồng và miền Nam là 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi đứng ở mức cao khiến người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn, kéo giá heo giống tăng thêm 100.000 - 150.000 đồng/con, dao động từ 2,25 - 2,35 triệu đồng/con.

Tại TP.HCM, xu hướng tiêu thụ thịt tăng trong các đợt lễ lớn sắp đến khiến lượng heo về nhà máy dao động từ 5.600 - 5.800 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng nhẹ như: ba rọi 149.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 156.000 đồng/kg, nạc vai 116.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 127.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…