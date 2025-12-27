Giá heo hơi hôm nay 27.12.2025: Nhiều biến động

Ở miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng xuống 69.000 đồng/kg tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Riêng Hải Phòng, Hưng Yên, Sơn La vẫn giữ mốc 70.000 đồng/kg; ngược lại thấp nhất là Lai Châu với 68.000 đồng/kg.



Giá heo quay đầu giảm ở nhiều tỉnh thành ẢNH: CTV

Thị trường miền Trung diễn biến trái chiều ở khu vực phía bắc và phía nam. Cụ thể, các tỉnh bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An giảm 1.000 đồng còn 68.000 đồng/kg, còn nam Trung bộ gồm Đắk Lắk và Khánh Hòa tăng 1.000 đồng lên tương ứng 67.000 - 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 66.000 đồng/kg, riêng Hà Tĩnh 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở Đồng Tháp và Vĩnh Long xuống 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM vẫn giữ mức cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 66.200 đồng/kg. Tại TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ thịt trong dịp cuối năm tăng mạnh. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng nhẹ như ba rọi 147.000 đồng/kg, sườn non 179.000 đồng/kg, nạc dăm 154.000 đồng/kg, nạc vai 116.000 đồng/kg, nạc đùi 118.000 đồng/kg, thịt xay 125.000 đồng, mỡ heo 77.000 đồng/kg…

Trước dự báo nhu cầu tiêu dùng tăng cao, ngay từ giữa năm 2025 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) đã chủ động khởi động kế hoạch sản xuất phục vụ thị trường tết với ngân sách tăng 8% so với cùng kỳ. Dự kiến, công ty sẽ cung ứng ra thị trường gần 850 tấn thực phẩm tươi sống và hơn 3.400 tấn thực phẩm chế biến. Đặc biệt, VISSAN luôn duy trì mức dự trữ thêm từ 10 - 20% sản lượng để sẵn ứng phó với các tình huống biến động thị trường trước, trong và sau tết. Toàn bộ nguồn nguyên liệu đều được kiểm soát theo chuỗi khép kín Feed - Farm - Food, đạt chuẩn VietGAP.