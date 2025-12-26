Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 26.12.2025: Bất ngờ quay đầu giảm

Đinh Đang
Đinh Đang
26/12/2025 08:42 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ quay đầu giảm tại miền Bắc và miền Trung, đưa mức giao dịch bình quân cả nước lùi về 66.400 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26.12.2025: Bất ngờ quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá thịt heo ở mức cao sẽ khiến cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm khác thay thế

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi miền Bắc sau khi lập đỉnh mới 71.000 đồng/kg vào ngày trước đó đã bất ngờ quay đầu giảm tại nhiều tỉnh, thành phố với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg. Sơn La là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, lên 70.000 đồng/kg. Với sự điều chỉnh này, hiện giá heo hơi khu vực miền Bắc dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. 

Khu vực miền Trung cũng ghi nhận diễn biến đảo chiều, giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An và Thanh Hóa, xuống 69.000 đồng/kg; Hà Tĩnh về mức 67.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi khu vực này được các thương lái thu mua trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng và Khánh Hòa vẫn giữ giá thấp nhất khu vực, lần lượt tại mức 64.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến giảm giá tại hai khu vực trên, thị trường miền Nam vẫn duy trì xu hướng giữ giá trong phiên sáng nay. Trừ Cà Mau ghi nhận tăng lên 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực đồng loạt giữ giá đi ngang trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi cao nhất tại khu vực miền Nam là 65.000 đồng/kg ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM. Ở chiều ngược lại, các tỉnh An Giang, Cần Thơ cùng duy trì 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi có dấu hiệu chững lại khi khoảng cách chênh lệch giữa thị trường trong nước và một số nước trong khu vực đang có biên độ khá lớn. Hiện giá heo Việt Nam cao hơn heo Trung Quốc 23.000 đồng/kg. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.12.2025: Phía nam cũng tăng nhiệt

Giá heo hơi hôm nay 25.12.2025: Phía nam cũng tăng nhiệt

Sau đợt tăng giá mạnh ở phía bắc, đến thời điểm này, giá heo hơi ở trong Nam bắt đầu tăng nhiệt giúp người chăn nuôi cả nước đón năm mới rực rỡ.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận