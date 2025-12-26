Giá heo hơi hôm nay 26.12.2025: Bất ngờ quay đầu giảm

Giá thịt heo ở mức cao sẽ khiến cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm khác thay thế ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi miền Bắc sau khi lập đỉnh mới 71.000 đồng/kg vào ngày trước đó đã bất ngờ quay đầu giảm tại nhiều tỉnh, thành phố với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg. Sơn La là địa phương duy nhất tăng 1.000 đồng/kg, lên 70.000 đồng/kg. Với sự điều chỉnh này, hiện giá heo hơi khu vực miền Bắc dao động từ 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung cũng ghi nhận diễn biến đảo chiều, giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An và Thanh Hóa, xuống 69.000 đồng/kg; Hà Tĩnh về mức 67.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi khu vực này được các thương lái thu mua trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng và Khánh Hòa vẫn giữ giá thấp nhất khu vực, lần lượt tại mức 64.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg.

Trái ngược với diễn biến giảm giá tại hai khu vực trên, thị trường miền Nam vẫn duy trì xu hướng giữ giá trong phiên sáng nay. Trừ Cà Mau ghi nhận tăng lên 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực đồng loạt giữ giá đi ngang trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi cao nhất tại khu vực miền Nam là 65.000 đồng/kg ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM. Ở chiều ngược lại, các tỉnh An Giang, Cần Thơ cùng duy trì 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi có dấu hiệu chững lại khi khoảng cách chênh lệch giữa thị trường trong nước và một số nước trong khu vực đang có biên độ khá lớn. Hiện giá heo Việt Nam cao hơn heo Trung Quốc 23.000 đồng/kg.