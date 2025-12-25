Cà Mau: Xử phạt hộ dân lấn chiếm đất công xây nhà trái phép

Ngày 25.12, tin từ UBND P.Bạc Liêu (Cà Mau) cho biết, ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND P.Bạc Liêu, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Đ.T.H (ở đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khóm 16, P.Bạc Liêu, Cà Mau - trước đây là khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) về hành vi chiếm đất công do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý.

Căn nhà bà Đ.T.H xin cải tạo ở tạm (bên trái) nhưng lấn chiếm đất công xây nhà kiên cố 1 trệt 1 lầu (bên phải) ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo quyết định, bà H. đã lấn chiếm đất công với diện tích hơn 48 m2, xây nhà kiên cố 1 trệt 1 lầu, tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 50, thuộc khóm 16, P.Bạc Liêu. Căn cứ hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND P.Bạc Liêu xử phạt hành chính đối với bà H. số tiền 8 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp gần 23 triệu đồng.

Trước đó, bà H. gửi đơn xin sửa chữa, cải tạo căn nhà ở tạm ở đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu (cũ). Tuy nhiên, khi Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu (cũ) kiểm tra, phát hiện bà H. đã xây dựng trước khi có đơn yêu cầu; đồng thời lấn chiếm phần đất công xây nhà kiên cố.

Mặc khác, phần đất xây dựng trái phép cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu (cũ) vẫn báo cáo, tham mưu đề xuất UBND TP.Bạc Liệu cho phép bà H. tiếp tục xây dựng nhà với quy mô 1 trệt, 1 lầu.

Với việc kiến nghị cho phép bà H. xây nhà là sai với quy định của pháp luật về xây dựng, UBND TP.Bạc Liêu (cũ) đã ban hành công văn thu hồi, hủy bỏ công văn cho phép bà H. sửa chữa, cải tạo nhà. UBND TP.Bạc Liêu cũng đã ra quyết định kỷ luật ông Trần Nhật Trung, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu, bằng hình thức khiển trách.