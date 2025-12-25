Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cà Mau: Xử phạt hộ dân lấn chiếm đất công xây nhà trái phép

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/12/2025 13:51 GMT+7

Một hộ dân ở P.Bạc Liêu (Cà Mau) bị xử phạt hành chính số tiền 8 triệu đồng và buộc nộp lại gần 23 triệu đồng thu lợi bất hợp pháp do lấn chiếm đất công xây nhà trái phép.

Ngày 25.12, tin từ UBND P.Bạc Liêu (Cà Mau) cho biết, ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND P.Bạc Liêu, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ bà Đ.T.H (ở đường Nguyễn Tất Thành nối dài, khóm 16, P.Bạc Liêu, Cà Mau - trước đây là khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) về hành vi chiếm đất công do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý.

Cà Mau: Xử phạt hộ dân lấn chiếm đất công xây nhà - Ảnh 1.

Căn nhà bà Đ.T.H xin cải tạo ở tạm (bên trái) nhưng lấn chiếm đất công xây nhà kiên cố 1 trệt 1 lầu (bên phải)

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo quyết định, bà H. đã lấn chiếm đất công với diện tích hơn 48 m2, xây nhà kiên cố 1 trệt 1 lầu, tại thửa đất số 169, tờ bản đồ số 50, thuộc khóm 16, P.Bạc Liêu. Căn cứ hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND P.Bạc Liêu xử phạt hành chính đối với bà H. số tiền 8 triệu đồng; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của thửa đất, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp gần 23 triệu đồng.

Trước đó, bà H. gửi đơn xin sửa chữa, cải tạo căn nhà ở tạm ở đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thuộc khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu (cũ). Tuy nhiên, khi Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu (cũ) kiểm tra, phát hiện bà H. đã xây dựng trước khi có đơn yêu cầu; đồng thời lấn chiếm phần đất công xây nhà kiên cố.

Mặc khác, phần đất xây dựng trái phép cũng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu (cũ) vẫn báo cáo, tham mưu đề xuất UBND TP.Bạc Liệu cho phép bà H. tiếp tục xây dựng nhà với quy mô 1 trệt, 1 lầu.

Với việc kiến nghị cho phép bà H. xây nhà là sai với quy định của pháp luật về xây dựng, UBND TP.Bạc Liêu (cũ) đã ban hành công văn thu hồi, hủy bỏ công văn cho phép bà H. sửa chữa, cải tạo nhà. UBND TP.Bạc Liêu cũng đã ra quyết định kỷ luật ông Trần Nhật Trung, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu, bằng hình thức khiển trách.

Tin liên quan

Ồ ạt xây nhà trái phép chờ đền bù ở Quảng Nam

Ồ ạt xây nhà trái phép chờ đền bù ở Quảng Nam

Nghe tin chuẩn bị triển khai dự án hồ chứa nước Hố Khế, hàng chục hộ dân ở H.Tiên Phước (Quảng Nam) ồ ạt xây công trình, xây nhà trái phép trên đất sản xuất lâu năm, đất rừng, đất ruộng để... chờ đền bù.

Khám phá thêm chủ đề

lấn chiếm đất công xây nhà trái phép xử phạt cà mau xử phạt hành chính kỷ luật Khiển trách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận