Vụ trúng đấu giá nhưng 18 năm không thấy đất: Công an vào cuộc xác minh

Sáng 25.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế đã làm việc với ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) về vụ trúng đấu giá lô đất 18 năm không có trên thực địa tại khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Nguyên cũ; nay là xã Bình Sơn).

Ông Đặng Huy Dũng bên lô đất số 18 tại khu dân cư Cây Trắc xã Bình Nguyên cũ nay là xã Bình Sơn ẢNH: HẢI PHONG

Theo đại tá Dương, Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra, xác minh xem có dấu hiệu tội phạm không. Vì phân lô, đấu giá quyền sử dụng đất phải dựa trên quỹ đất có thật ngoài thực địa.

Trường hợp không có đất trên thực tế nhưng vẫn tổ chức đấu giá, người dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, hồ sơ pháp lý, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ngoài thực địa không tồn tại thửa đất, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp.

"Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan, cần được xác minh, kiểm tra. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý", đại tá Dương cho biết thêm.

Sơ đồ phân lô đất tại khu dân cư Cây Trắc ẢNH: HẢI PHONG

Sáng cùng ngày, ông Đặng Huy Dũng cho biết, ngày 22.12, ông được Công an xã Bình Sơn mời đến trụ sở làm việc. Tại đây, có cán bộ thuộc Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi làm việc với ông về những nội dung liên quan đến việc đấu giá lô đất thứ 19, ở khu dân cư Cây Trắc. Những tài liệu, văn bản liên quan đến việc đấu giá ông đều cung cấp cho cơ quan công an.

Theo ông Dũng, việc công an vào cuộc xác minh làm rõ vấn đề khiến ông rất mừng. Ông Dũng mong các cơ quan tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tiến hành xác minh, đo đạc, rà soát hồ sơ tổ chức đấu giá, trúng đấu giá, cấp sổ đỏ để tìm cách tháo gỡ cho ông.

Ngày 18.12, ông Đặng Huy Dũng cũng đã có đơn cầu cứu gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc ông có tham gia đấu giá mua quyền sử dụng đất vào vào năm 2007, đối với lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14, thuộc khu dân cư Cây Trắc và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, lô đất này không có trên thực địa và hiện nay ông vẫn chưa được giao đất trên thực địa.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đơn đến UBND xã Bình Sơn để kiểm tra hồ sơ, xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời thông tin kết quả để Ban Tiếp công dân theo dõi.

Đất không có ở thực địa nhưng giấy chứng nhận vẫn được cấp ẢNH: HẢI PHONG

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.10.2007, ông Đặng Huy Dũng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Cây Trắc và trúng lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (cũ), nay thuộc xã Bình Sơn.

Sau khi trúng đấu giá, ông Dũng nộp đủ 183 triệu đồng và được Chủ tịch UBND H.Bình Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14.3.2008, với đầy đủ thông tin theo hồ sơ địa chính.

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi làm thủ tục xây dựng nhà ở, ông Dũng phát hiện vị trí thửa đất ghi trong sổ đỏ không tồn tại trên thực địa. Ngay sau đó, ông nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Bình Nguyên và UBND H.Bình Sơn (cũ) đề nghị làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.