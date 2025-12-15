Mua đất đấu giá 18 năm, tá hỏa phát hiện lô đất… không tồn tại

Ngày 15.12, tại hội nghị tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức, cử tri xã Bình Sơn đã kiến nghị chính quyền địa phương xem xét, giải quyết trường hợp mua đất đấu giá từ nhiều năm trước, nhưng đến nay không thể xác định được vị trí thửa đất.

Ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Đặng Huy Dũng) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri do UBND xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ẢNH: C.A

Theo phản ánh, ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ở xã Bình Sơn) cho biết, ngày 5.10.2007, ông tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và trúng lô đất số 19, thửa đất số 660, tờ bản đồ số 14, thuộc khu dân cư Cây Trắc, thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (cũ), nay thuộc xã Bình Sơn.

Sau khi trúng đấu giá, ông Dũng đã nộp đủ số tiền 183 triệu đồng và được Chủ tịch UBND H.Bình Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 14.3.2008, với đầy đủ thông tin thửa đất theo hồ sơ địa chính.

Làm nhà mới phát hiện lô đất chỉ có trên giấy

Tuy nhiên, đến năm 2018, khi có nhu cầu xây dựng nhà ở, ông Dũng phát hiện vị trí thửa đất theo bản đồ không tồn tại trên thực địa. Khu vực được xác định là lô đất ông trúng đấu giá hiện là đất nông nghiệp của một hộ dân khác, người này đang sử dụng ổn định và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.

"Vị trí lô đất trên bản đồ tôi trúng đấu giá, khi đối chiếu thực địa lại thuộc đất nông nghiệp của người khác. Tôi không thể xác định được đất của mình ở đâu, mặc dù đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương xã Bình Nguyên cũ", ông Dũng bức xúc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Dũng nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Bình Nguyên và UBND H.Bình Sơn (cũ) đề nghị làm rõ, nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, ông tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến UBND xã Bình Sơn. Đến ngày 13.12.2025, UBND xã Bình Sơn mời ông Dũng lên làm việc.

Bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn phát biểu tại tiếp xúc cử tri ẢNH: C.A

Theo biên bản làm việc do bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn chủ trì, chính quyền địa phương xác nhận lô đất không tồn tại trên thực địa, đồng thời cho rằng "UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết" kiến nghị của ông Dũng.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Dũng) cho biết, gia đình đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị suốt nhiều năm qua nhưng đều bị từ chối giải quyết với nhiều lý do khác nhau. Gia đình mong muốn chính quyền các cấp sớm có phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người trúng đấu giá đất.