Rắc rối vì một lô đất cấp 2 sổ đỏ

Một thửa đất, 2 bìa đỏ

Năm 2011, ông Đặng Văn Ba (ngụ P.Vinh Lộc, Nghệ An) mua lô đất diện tích 120 m2 ở xã Nghi Phong (H.Nghi Lộc cũ), giáp tuyến đường Vinh - Cửa Hội của bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Lô đất này trước đó là của ông Nguyễn Bá Hộ, năm 2004 chuyển nhượng lại cho bà Hiền, vị trí tương ứng thửa đất số 122, tờ bản đồ 22.

Sau khi mua lại lô đất từ ông Hộ, bà Hiền làm thủ tục chuyển nhượng và UBND H.Nghi Lộc (cũ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang cho bà Hiền, nhưng bị sai vị trí, trùng với vị trí lô đất số 01, tờ bản đồ số 22 mà UBND H.Nghi Lộc đã giao đất năm 1999 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Hoàng Mạnh Hồng và bà Nguyễn Thị Lý. Rắc rối nảy sinh từ đây.

Hơn 2 năm đi đòi đất, ông Đặng Văn Ba vẫn chưa đạt được kết quả ẢNH: K.HOAN

Ông Đặng Văn Ba cho biết, sau khi mua lô đất này, ông làm thủ tục và được UBND H.Nghi Lộc đổi tên từ bà Hiền sang tên ông trên sổ đỏ. Từ đó, ông cứ đinh ninh rằng vị trí lô đất của ông như trong sổ đỏ đã cấp.

Tuy nhiên, năm 2023, ông mới phát hiện lô đất này đã bị cấp trùng cho 2 sổ đỏ, một sổ mang tên ông, một sổ mang tên ông Hoàng Mạnh Hồng và bà Nguyễn Thị Lý.

"Từ đó, tôi đã nhiều lần gửi đơn, gõ cửa nhiều nơi, đề nghị đảm bảo quyền lợi cho tôi. Rất mệt mỏi và mất thời gian của tôi, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", ông Ba nói.

Cung cấp cho phóng viên tập hồ sơ, ông Ba cho hay, đơn của ông đã nhiều lần được lãnh đạo H.Nghi Lộc chuyển về cho UBND xã Nghi Phong (cũ) giải quyết. Nhưng UBND xã Nghi Phong trả lời do đây là vụ việc "vướng mắc phức tạp" nên khó xử lý và lại đề nghị huyện hỗ trợ. Ông Ba sau đó đã phải "kêu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3.2025, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã gặp và làm việc với ông Ba. Sau khi nghe ông Ba trình bày sự việc và ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Lê Hồng Vinh giao UBND TP.Vinh chủ trì (xã Nghi Phong lúc đó đã sáp nhập vào TP.Vinh), phối hợp với UBND H.Nghi Lộc tổ chức kiểm tra, tìm phương án giải quyết phù hợp, khả thi, đúng pháp luật.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vi phạm trong việc cấp trùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND TP.Vinh sau đó phát văn bản chỉ đạo UBND xã Nghi Phong và Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất giải quyết vướng mắc để cấp đổi sổ đỏ cho ông Ba.

Nhầm lẫn thành rắc rối

Theo báo cáo của UBND xã Nghi Phong gửi UBND TP.Vinh ngày 21.4, lô đất 122, tờ bản đồ số 2 của ông Nguyễn Bá Hộ bán cho bà Hiền và bà Hiền bán lại cho ông Ba, hiện nay là lô số 7 của khu đất.

Năm 2011, khi bà Hiền chuyển nhượng và sang tên cho ông Ba, cán bộ làm thủ tục đổi sổ bị nhầm vị trí sang lô đất số 01. Còn lô đất số 01 của ông Hoàng Mạnh Hồng và bà Nguyễn Thị Lý được cấp năm 1999, đến năm 2004 được cấp sổ đỏ thì trong sổ lại ghi vị trí là lô số 7. Năm 2011, ông Hồng làm thủ tục cấp đổi sổ và được trả về lô số 01.

Khu đất bị cấp trùng sổ đỏ ẢNH: K.HOAN

Do đó, lô đất số 01 hiện nay có 2 sổ đỏ mang tên ông Ba và ông Hoàng Mạnh Hồng, bà Nguyễn Thị Lý. Lô đất số 7 đang là đất trống, nằm giáp lô đất của ông Nguyễn Đức Hiên đã làm nhà kiên cố vào năm 2018, nhưng chiều ngang bị thiếu 0,7 m (tương đương 14 m2) so với diện tích trong sổ đỏ. UBND xã Nghi Phong cho rằng 14 m2 này bị gia đình ông Hiên làm nhà lấn sang.

Trong khi đó, ông Hiên lại cho rằng ngoài 6 m chiều ngang đã được cấp sổ đỏ, UBND xã Nghi Phong đã bán thêm cho ông 2 m. Ông Hiên cũng đề nghị đo đạc lại cả khu đất vì gia đình ông cũng bị chồng lấn 0,5 m chiều ngang và chưa đồng ý tháo dỡ căn nhà bị cho là đã xây lấn sang lô đất số 7.

Ông Nguyễn Công Ánh, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Phong, cho biết vụ việc trở nên rắc rối, khó gỡ. Xã từng làm văn bản kiến nghị UBND TP.Vinh xử lý, thực hiện cưỡng chế tháo dỡ căn nhà ông Hiên xây lấn trên lô đất số 7 để trả lại diện tích lấn chiếm, nếu ông Hiên không tự nguyện tháo dỡ hoặc thương lượng bồi thường phần đất này. Tuy nhiên, việc xử lý chưa xong thì sáp nhập xã và bỏ cấp huyện nên bị gác lại.

Mới đây, ông Đặng Văn Ba tiếp tục làm đơn "kêu cứu" UBND P.Vinh Lộc, đề nghị giải quyết quyền lợi cho gia đình. Sau khi tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp gặp ông Ba, lãnh đạo P.Vinh Lộc cho biết sẽ tìm hiểu lại vụ việc và tìm cách xử lý.