Kinh tế Địa ốc

Phát mại 443 lô đất dự án Ocean Park tại Vân Đồn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/11/2025 09:10 GMT+7

MB Bank đang triển khai xử lý tài sản bảo đảm lớn tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), trong đó có 443 lô đất dự án Ocean Park cùng quyền khai thác mỏ cát và nhà máy chế biến, để thu hồi khoản nợ hơn 444 tỉ đồng.

Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) đã hoàn tất việc lựa chọn đơn vị đấu giá gói tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Quan Minh, chủ đầu tư dự án Khu đô thị Ocean Park tại đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh). Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Hà Nội sẽ là đơn vị tổ chức đấu giá.

Dự án Ocean Park của Công ty TNHH Quan Minh khi đang lấn biến

Dự án Ocean Park của Công ty TNHH Quan Minh khi đang lấn biến

ẢNH: N.H

Khoản nợ của Công ty TNHH Quan Minh phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký vào tháng 6.2019. Tính đến ngày 29.9.2025, tổng nghĩa vụ nợ tạm tính là 444,6 tỉ đồng, trong đó dư nợ gốc 201,9 tỉ đồng, số còn lại là lãi và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Giá khởi điểm đấu giá dự kiến tương ứng với tổng nghĩa vụ nợ.

Gói tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá gồm nhiều hạng mục lớn, nổi bật nhất là 443 lô đất thuộc dự án Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long (trước đây thuộc H.Vân Đồn). Dự án Ocean Park được quy hoạch trên diện tích khoảng 41,2 ha, từng được quảng bá là khu đô thị ven biển cao cấp với 725 lô biệt thự, liền kề và khu dịch vụ, tổng vốn đầu tư hạ tầng hơn 392 tỉ đồng.

Hiện trạng dự án

Hiện trạng dự án

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi động rầm rộ, dự án nhanh chóng rơi vào tình trạng dang dở, hạ tầng chưa hoàn thiện và nhiều vấn đề tài chính phát sinh. 

Ngoài đất dự án, gói tài sản đấu giá còn bao gồm quyền khai thác mỏ cát trắng/silic tại xã Minh Châu cùng nhà máy chế biến cát tại đảo Đầu Trâu. Mỏ cát Minh Châu được Bộ Tài nguyên - Môi trường (cũ) cấp phép khai thác từ tháng 5.2019 với trữ lượng hơn 4 triệu tấn cát silic và 2 triệu m³ cát san lấp, thời hạn khai thác đến 24.9.2026.

Công ty TNHH Quan Minh triển khai thủ tục phá sản

Công ty TNHH Quan Minh triển khai thủ tục phá sản

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

MBAMC cũng sẽ xử lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Quan Minh của các thành viên góp vốn. Trong đó, ông Hoàng Văn Cường và bà Nguyễn Thùy Dung nắm 90% vốn điều lệ (225 tỉ đồng), còn lại 10% thuộc ông Hoàng Bá Dũng (25 tỉ đồng).

Quá trình xử lý tài sản diễn ra trong bối cảnh Công ty TNHH Quan Minh đang chịu sức ép tài chính nghiêm trọng. Ngày 29.7.2025, cơ quan thuế tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính bằng việc ngừng sử dụng hóa đơn, do doanh nghiệp nợ thuế gần 403,4 tỉ đồng. Trước đó, trong năm 2024, doanh nghiệp này liên tục đứng đầu danh sách nợ thuế tại địa phương, với mức nợ dao động từ 360 - 394 tỉ đồng.

Đầu tháng 8.2025, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty TNHH Quan Minh. 

Dự án Ocean Park tại khu vực Hòn Cặp Xe (đặc khu Vân Đồn) bị chậm tiến độ nhiều năm qua. Sau nhiều năm khu vực này vẫn là bãi đất hoang.

