Vụ trúng đấu giá nhưng 18 năm không thấy đất: Những người liên quan nói gì?

Có 18 lô nhưng lại bán 19 lô

Ngày 18.12, ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ở xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) dẫn PV Thanh Niên đến gặp ông Đặng Văn On, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Nguyên (cũ), người ký trích lục bản đồ địa chính vị trí thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng vào ngày 6.12.2007 sau khi ông Dũng trúng đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc (thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn cũ).

Ông Đặng Huy Dũng cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay nhưng không biết đất nằm ở đâu ẢNH: HẢI PHONG

Ông On cho biết, thời điểm khu dân cư Cây Trắc được quy hoạch, phân lô, ông còn công tác tại TT.Châu Ổ (H.Bình Sơn cũ). Sau khi việc đấu giá hoàn tất, ông mới được điều động về làm cán bộ địa chính xã Bình Nguyên và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ trúng đấu giá, trong đó có ông Dũng.

Theo ông On, hồ sơ của ông Dũng đầy đủ, có 2 quyết định công nhận kết quả đấu giá của UBND H.Bình Sơn (cũ), biên lai nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước nên địa chính xã lập thủ tục trình huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

"Lúc đó cứ đinh ninh là 2 lô cuối. Theo tôi nghĩ, cái sai nằm ở khâu đo đạc, lập bản đồ quy hoạch phân lô bán đấu giá. Trong sơ đồ phân lô có đủ 19 lô, xã và Phòng Kinh tế - hạ tầng (H.Bình Sơn cũ) đều ký, nên mang ra đấu giá. Nhưng khi đo đạc lại thì chỉ có 18 lô đất. Nói thẳng ra là có 18 lô nhưng lại bán 19 lô", ông On thừa nhận.

Cũng theo ông On, thời điểm phát hiện thiếu 1 lô, địa phương cho rằng hộ dân bên cạnh có thể lấn đất nên hướng dẫn người trúng đấu giá khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, sau nhiều lần kiểm tra, đo đạc lại mới thấy "càng đo càng vô lý", bởi đến lô 18 đã giáp taluy, không thể tồn tại thêm lô thứ 19.

Sơ đồ phân lô đất tại khu dân cư Cây Trắc ẢNH: HẢI PHONG

Đáng chú ý, theo ông On, hồ sơ bàn giao thực địa thời điểm đó chỉ có biên bản bàn giao lô số 18, hoàn toàn không có biên bản bàn giao lô số 19.

"Nếu kiện thì phải kiện UBND H.Bình Sơn (cũ), vì huyện là chủ đầu tư dự án, tổ chức đấu giá, tiền cũng nộp vào ngân sách huyện", ông On nói.

Lỗi thuộc đơn vị phân lô chi tiết?

Ông Lê Văn Trí, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên (giai đoạn 2004 - 2011), người ký trích lục bản đồ địa chính vị trí thửa đất của ông Dũng ngày 6.12.2007, xác nhận: sơ đồ phân lô chi tiết khu dân cư Cây Trắc do Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Bình Sơn (cũ) lập, xã Bình Nguyên không thực hiện công đoạn này.

Theo ông Trí, thời điểm đó ông là thành viên hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu việc "thiếu đất" được phát hiện ngay khi giao đất thực địa hoặc trong giai đoạn 2015 - 2016 thì việc xử lý sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

"Giờ thì vẫn phải giải quyết thôi. Lỗi nằm ở đơn vị phân lô chi tiết. Hồi đó anh em địa chính đo đạc, thuê tư vấn rồi lập phương án phân lô, sau đó Phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định. Tôi không trực tiếp ra hiện trường đo đạc", ông Trí nói.

Ông Trí bày tỏ sự tiếc nuối khi vụ việc kéo dài suốt nhiều năm mới được xem xét lại: "Nếu đưa ra bàn sớm hơn thì có thể đã tìm được hướng giải quyết cho anh Dũng".

Ông Đặng Huy Dũng ở khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Nguyên cũ) ẢNH: HẢI PHONG

Liên quan đến vụ việc, một vị nguyên lãnh đạo UBND H.Bình Sơn cũ giai đoạn cấp sổ cho Đặng Huy Dũng cho hay khi biết được sự việc, ông rất buồn. Giờ căn cứ hồ sơ, truy lại giấy tờ có nộp tiền, có đấu giá thì chính quyền xã Bình Sơn nên xem xét giải quyết quyền lợi cho công dân. "Tiền đóng vào kho bạc, hồ sơ đầy đủ mà giờ không có đất, ai cũng buồn", vị này nói.