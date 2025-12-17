Quảng Ngãi: Bắt người đàn ông ném gạch khiến bé trai 12 tuổi bị thương

Ngày 17.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Kiều (47 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ ném gạch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Kiều và bị hại là cháu H.T.L (12 tuổi, ở cùng xã Bình Sơn) là hàng xóm. Trước đó, bị can Kiều bức xúc vì cho rằng nhóm trẻ em trong xóm, trong đó có cháu L., thường xuyên vào vườn nhà mình phá phách.

Bị can Nguyễn Văn Kiều ẢNH: HẢI PHONG

Khoảng 20 giờ ngày 17.10, khi cháu L. đang đứng chơi cùng các bạn trên tuyến đường bê tông trước nhà ông N.V.T thì bị can Kiều chạy xe máy tới. Nghe nhóm trẻ nói: "Ông Kiều đến kìa, chạy nhanh", Kiều nổi cơn tức giận, lấy một viên gạch 6 lỗ gần đó ném về phía nhóm trẻ.

Viên gạch trúng vùng mặt L. gây chảy nhiều máu, khiến bé bị choáng váng rồi ngã xuống đường, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Kết luận giám định cho thấy cháu L. bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi phải, tụ dịch đa xoang; tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 36%.

Qua xác minh của Công an xã Bình Sơn, bị can Kiều thường xuyên uống rượu, từng có hành vi đập phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất với Viện KSND khu vực 2 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Kiều để phục vụ công tác điều tra.