Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Bắt tạm giam 2 bị can hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Hải Phong
Hải Phong
13/12/2025 21:22 GMT+7

Cho bé gái 14 tuổi uống rượu say rồi hiếp dâm nạn nhân, 2 bị can 16 tuổi bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam để điều tra.

Tối 13.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an xã Khánh Cường thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.C.T và N.H.P cùng 16 tuổi ở xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Quảng Ngãi: Bắt tạm giam hai bị can hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh tạm giam 2 bị can hiếp dâm bé gái 14 tuổi

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo đó, điều tra công an xác định. ngày 1.12, bị can T. và P. cho bé H. (14 tuổi, ở xã Khánh Cường - tên nạn nhân đã được thay đổi) uống rượu say rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm bé H. 

Đến ngày 2.12, người thân của bé H. đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi nhận được tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra làm rõ hành vi.

Qua đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.C.T và N.H.P. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần tăng cường việc quản lý, giáo dục con em mình trong mọi mặt của cuộc sống để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Tin liên quan

Gia Lai: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bé gái đi giao xôi ở Pleiku

Gia Lai: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bé gái đi giao xôi ở Pleiku

Sáng 13.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự Đ.H.Q (38 tuổi, ở tổ 2 Hội Thương, P.Pleiku, Gia Lai) để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái đi giao xôi và chống người thi hành công vụ.

Khám phá thêm chủ đề

Hiếp dâm tạm giam khởi tố Uống rượu Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận