Quảng Ngãi: Bắt tạm giam 2 bị can hiếp dâm bé gái 14 tuổi

Tối 13.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an xã Khánh Cường thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.C.T và N.H.P cùng 16 tuổi ở xã Khánh Cường (Quảng Ngãi) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh tạm giam 2 bị can hiếp dâm bé gái 14 tuổi ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo đó, điều tra công an xác định. ngày 1.12, bị can T. và P. cho bé H. (14 tuổi, ở xã Khánh Cường - tên nạn nhân đã được thay đổi) uống rượu say rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm bé H.

Đến ngày 2.12, người thân của bé H. đã đến cơ quan công an để tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi nhận được tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra làm rõ hành vi.

Qua đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.C.T và N.H.P. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, các bậc cha mẹ cần tăng cường việc quản lý, giáo dục con em mình trong mọi mặt của cuộc sống để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.