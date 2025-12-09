Khởi tố, bắt tạm giam chủ tiệm vàng lớn nhất Thanh Hóa

Ngày 9.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, chiều cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực thi các quyết định khởi tố bị can (vụ án đã khởi tố trước đó), bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung (địa chỉ tại đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa).

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Lê Thị Thu Hương (thứ 2 từ trái qua) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi trốn thuế, gồm: Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi, ngụ số nhà 236 đường Lê Hoàn, P.Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, Lê Thị Thu Hương (65 tuổi, vợ bị can Bình), Nguyễn Thu Nga (35 tuổi, ngụ số 411 đường Lê Hoàn; cổ đông Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung và là cháu ruột bị can Bình).

Kết quả điều tra bước đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2020 đến khi bị khởi tố, bị can Bình cùng vợ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Lực lượng công an thực hiện quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thu Nga ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, số giao dịch mua bán vàng của Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung là 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng.

Trong nhiều tài khoản cá nhân lập để thực hiện hành vi trốn thuế, riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng trong tháng 11 và 12.2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31.10, lực lượng công an kiểm tra, khám xét nhiều tiệm vàng trên đường Lê Hoàn ẢNH: PHÚC NGƯ

Quá trình điều tra còn xác định vụ án có nhiều người là con, cháu trong gia đình bị can Bình tham gia giúp sức, đồng phạm cho hành vi trốn thuế. Trong đó, có Nguyễn Thu Nga (cháu ruột bị can Bình).

Trước đó, ngày 31.10, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của hiệu vàng Kim Chung và nhiều hiệu vàng khác, như hiệu vàng Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ…