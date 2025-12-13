Gia Lai: Tạm giữ hình sự nghi phạm hiếp dâm bé gái đi giao xôi ở Pleiku

Khoảng 8 giờ ngày 12.12, em H. (16 tuổi, ở P.Pleiku) đến Công an P.Hội Phú (Gia Lai) trình báo về việc bị người lạ mặt dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đ.H.Q tại cơ quan công an ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo trình báo, khoảng 3 giờ ngày 12.12, em H. điều khiển xe máy đi giao xôi cho khách tại khu vực chợ đêm P.Diên Hồng (Gia Lai). Khi đến đường Võ Trung Thành, một người đàn ông đi xe máy bất ngờ chặn đầu xe, cầm cây sắt tròn dùng để mài dao uy hiếp và ép H. lên xe của đối tượng.

Hoảng sợ, em H. bỏ lại xe máy, chạy bộ vào hẻm 80 Võ Trung Thành hướng ra đường Nguyễn Đường. Tuy nhiên, trong lúc tháo chạy, H. bị ngã. Người đàn ông lập tức đuổi theo, dùng dao bầu uy hiếp và buộc em phải lên xe máy của mình.

Sau đó, người đàn ông chở H. đến một bãi đất trống trên đường Lê Quý Đôn, dùng dao bầu đánh vào mặt nạn nhân rồi có hành vi xâm hại.

Phát hiện có người đi ngang qua, người đàn ông tiếp tục uy hiếp, ép H. lên xe máy, chở đến bãi đất trống trên đường Nguyễn Trung Trực (P.Hội Phú) và tại đây đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang, bất an trong quần chúng nhân dân, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp Công an P.Hội Phú và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy xét, làm rõ vụ việc.

Theo lực lượng Công an, vụ việc xảy ra vào đêm khuya, tại khu vực vắng người, không có nhân chứng trực tiếp; trong khi bị hại không quen biết người đàn ông nên công tác truy xét ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, các trinh sát tập trung rà soát những người có tiền án, tiền sự, thường xuyên hoạt động, mua bán quanh khu vực chợ đêm P.Diên Hồng; đồng thời chia thành nhiều tổ khẩn trương trích xuất dữ liệu camera an ninh, xác minh người biết việc nhằm truy tìm hướng di chuyển, điểm xuất phát cũng như nơi nghi phạm lẩn trốn sau khi gây án.

Qua quá trình truy vết, lực lượng Công an xác định trong sáng 12.12, nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực P.Diên Hồng.

Cùng thời điểm này, Công an P.Diên Hồng đã khống chế Đ.H.Q khi người này có biểu hiện "ngáo đá", đập phá tài sản tại khu vực cổng Trung tâm thương mại Pleiku và dùng kéo đâm bị thương một cán bộ công an.

Dù là hai vụ việc khác nhau, song bằng sự nhạy bén và quyết tâm sớm phá nhanh vụ án nghiêm trọng, lực lượng công an xác định Đ.H.Q chính là nghi phạm đã gây ra vụ hiếp dâm em H. trước đó.

Làm việc tại cơ quan công an, bước đầu Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp điều tra để làm rõ vụ việc.