Cần có tội 'dụ dỗ trẻ em' để ngăn ngừa 'xâm hại tình dục trẻ em'

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh để đánh giá, nghiệm thu đề tài "Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước". Trong các nội dung của đề tài, đáng chú ý có đề xuất cần quy định tội "dụ dỗ trẻ em" để ngăn ngừa "xâm hại tình dục trẻ em".

Đề tài nghiên cứu này do Viện KSND tỉnh Đồng Nai chủ trì, tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai làm chủ nhiệm ẢNH: H.K

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai làm chủ nhiệm đề tài

Đề tài trên do Viện KSND tỉnh Đồng Nai chủ trì và tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai làm chủ nhiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân cùng 6 thành viên tiến hành nghiên cứu trong thời gian 3 năm.

Theo nhóm nghiên cứu, từ thực tiễn của công tác đấu tranh và giải quyết các vụ án về các tội xâm phạm tình dục trẻ em trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) nói chung và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi nói riêng, nhận thấy do nhận thức pháp luật còn có sự khác nhau; chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và vận dụng pháp luật trong quá trình giải quyết án dẫn đến việc áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan tố tụng ở từng lúc, từng nơi có sự khác nhau.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài "Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước" để làm rõ thực trạng, đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối các tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ). Đây là yêu cầu có tính cấp bách, ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Nhóm nghiên cứu đã nêu ra những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng xâm phạm tình dục trẻ em, đồng thời đánh giá thực trạng công tác thực hành quyền công tố các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước của Viện KSND tỉnh Bình Phước (cũ).

Nhóm cũng đưa ra số liệu cụ thể của tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2022 để so sánh, đánh giá thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các tội xâm hại tình dục trẻ em của Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Phước.

Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, gạ gẫm trẻ em

Từ kết quả trên, nhóm nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp nhằm "Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước". Đồng thời đưa ra một số kiến nghị trong công tác phòng ngừa các tội xâm phạm tình dục trẻ em.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai trình bày về đề tài nghiên cứu tại phiên họp hội đồng ẢNH: H.K

Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, trong đó có nhấn mạnh đến việc nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, gạ gẫm trẻ em.

"Dụ dỗ là một loại hành vi phổ biến mà người phạm tội thường sử dụng để kết thân và tạo dựng mối quan hệ tình cảm với trẻ em, đôi lúc với cả gia đình trẻ em, nhằm làm giảm sự đề phòng của trẻ em nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em", nhóm nghiên cứu diễn giải.

Theo nhóm nghiên cứu, trên thế giới, nhiều quốc gia đã quy định những tội danh mới liên quan đến hành vi dụ dỗ, gạ gẫm trẻ em qua mạng.

Việt Nam cũng cần quy định rõ để cho phép các cơ quan điều tra can thiệp ngay lập tức khi có bằng chứng rõ ràng về việc dụ dỗ trẻ em, trước khi hành vi xâm hại tình dục trẻ em thực sự diễn ra.