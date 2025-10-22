Đồng Nai: Điều tra vui nghi khai thác đá trái phép

Lọt thỏm giữa những vườn điều và rẫy cao su của người dân tại xã Phú Trung (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc tỉnh Đồng Nai), cách trụ sở UBND xã chỉ khoảng 4 km, có một khu đất được chủ cho rằng đang "cải tạo" để trồng điều. Tuy nhiên, thực tế khu đất này lại giống một "công trường" khai thác đá trái phép.

Những ngày giữa tháng 10.2025, phóng viên Thanh Niên nhận được phản ánh về việc một khu đất ở xã Phú Trung có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép. Một số hình ảnh người dân từng ghi lại tại vị trí này trước đó hơn 2 tháng cho thấy hoạt động này đã diễn ra khá lâu.

Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường bê tông nhỏ đối diện trụ sở UBND xã Phú Trung, đi sâu vào khu vực rẫy điều và cao su khoảng 4 km thì phát hiện một khu đất rộng hàng ngàn mét vuông. Tại đây, nhiều đống đá chẻ lớn nhỏ được tập kết ngổn ngang, trông chẳng khác gì một "công trường" khai thác.

Phía trên đồi, một vách đá lớn có dấu hiệu bị đục phá, xung quanh cũng có nhiều đống đá tảng lớn, nhỏ.

Nền đường bê tông dẫn vào khu vực này bị hư hại nghiêm trọng. Khi thấy có người lạ đến, một vài người từ lán trại gần đó bước ra quan sát với ánh mắt dò xét, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Trưa 14.10, từ trên cao, chúng tôi ghi nhận một xe cuốc đang hoạt động tại khu vực đồi (nơi có dấu hiệu đục phá trước đó). Cùng lúc này, một xe ben phủ kín bạt rời khỏi khu vực bãi đá này bằng lối đi khác, tránh con đường gần trụ sở UBND xã.

Hình ảnh do người dân ghi lại nghi có dấu hiệu khai thác đá ẢNH: NGƯỜI DÂN CUMNG CẤP

Một người dân ở xã Phú Riềng, là địa bàn giáp ranh với Phú Trung, cho biết xe ben chở đá thường di chuyển qua các con đường rẫy, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Phú Trung và Phú Riềng, chủ yếu vào buổi trưa hoặc ban đêm, có thể là để "né" giờ làm việc của cơ quan chức năng.

Nắm thông tin, phóng viên đã đón lõng, chờ sẵn ở 1 tuyến đường rẫy mà người dân chỉ dẫn, gần với đường ĐT.753B. Tuy nhiên một lúc sau, có 1 người đàn ông từ bên trong đi ra dò xét. Thấy người lạ, có thể thấy động, nên chiếc xe đã không di chuyển ra phía đường mà phóng viên đã chờ sẵn.

Ba ngày sau (tức ngày 17.10), khi quay lại khu vực gần hiện trường, từ trên cao, chúng tôi ghi nhận một số bãi tập kết đá từng thấy trước đó đã "biến mất", nhưng chiếc xe cuốc vẫn còn tại đây.

Phóng viên đã trực tiếp đến UBND xã Phú Trung để phản ánh sự việc. Sau khi nhận phản ánh từ phóng viên, ông Nguyễn Quý Hà, Phó chủ tịch UBND xã Phú Trung cùng một cán bộ xã đã trực tiếp dẫn phóng viên vào kiểm tra thực địa.

Tại khu đất phóng viên phản ánh, một người đàn ông 49 tuổi, ở xã Phú Trung, là chủ khu đất nhanh chóng chạy ra tiếp chuyện lực lượng chức năng và thừa nhận việc đang "cải tạo" đất để… trồng điều.

Tuy nhiên, khu vực đang được "cải tạo" lại có dấu hiệu của một công trường khai thác đá hơn là khai thác cho kịp vụ. Trên sườn đồi cao khoảng 5 m, vách đá bị đục phá nham nhở. Rải rác xung quanh là những đống đá đã được chẻ ra sẵn hoặc những khối đá lớn, nhỏ xếp thành từng cụm, có cả những phiến đá đang được cắt gọt lại. Gần khu vực này, phóng viên còn phát hiện một búa phá đá bị tháo rời - dấu hiệu cho thấy việc khai thác đá có thể mới diễn ra không lâu.

Cũng theo ông Hà, vụ việc này đã từng được phát hiện và xử lý vi phạm hành chính khi còn thuộc thẩm quyền quản lý xã (thời điểm còn thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ). Cụ thể, ngày 19.6.2024, UBND xã Phú Trung (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chủ đất vì hành vi hủy hoại đất với diện tích 493 m² tại thôn Phú An, xã Phú Trung.

Ngoài bị phạt tiền, người này còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.



