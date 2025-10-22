Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người dân Hà Nội hào hứng đón không khí lạnh đầu mùa
Người dân Hà Nội hào hứng đón không khí lạnh đầu mùa

Đức Quang - Đoàn Hiền
22/10/2025 11:17 GMT+7

Hà Nội đón đang đón nhận không khí lạnh đầu tiên trong năm, trời có nắng, nhưng kèm theo gió lạnh, không khí dễ chịu. Nhiều người dân cảm thấy hào hứng khi được mặc áo khoác mới để đón đợt không khí lạnh đầu mùa.

Từ sáng 22.10, không khí lạnh đầu mùa đã ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết Hà Nội. Nhiệt độ giảm xuống dưới 20 độ C, trời se lạnh khiến nhiều người dân ra đường phải khoác thêm áo ấm.

Dù chưa đến mức rét đậm, rét hại, song ai nấy đều cảm nhận rõ tiết trời đã đổi khác. Nhiều người tỏ ra thích thú với không khí lành lạnh đầu tiên của mùa đông, cho rằng đây là cảm giác dễ chịu, giúp tinh thần thoải mái hơn sau chuỗi ngày nắng nóng oi bức.

Anh Nguyễn Đại Lâm, ngụ P.Văn Quán (Hà Đông), chia sẻ: “Năm nay không khí lạnh đến sớm hơn so với mọi năm, giữa tháng 10 đã thấy lạnh rồi. Tôi đã bắt đầu giặt lại quần áo mùa đông, mua thêm vài chiếc áo khoác mới để chuẩn bị đón mùa lạnh.”

Tương tự, bạn Ngô Phương Trang cũng bày tỏ sự háo hức: “Tôi đã mong chờ không khí lạnh của Hà Nội rất lâu rồi. Từ một tháng trước tôi đã chuẩn bị quần áo, áo phao để sẵn sàng diện trong những ngày đông tới.”

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh đầu mùa năm nay có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho cây cối, nhà cửa và hạ tầng giao thông. Mưa lớn có thể khiến ngập úng tại các khu vực trũng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi.


thời tiết hà nội Se lạnh Trở lạnh đầu mùa
