Trưởng phòng CSGT Hà Nội: Nghiên cứu đi làm theo khung giờ để giảm ùn tắc

Chiều 21.10, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện Đề án tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội, giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo.

Dù rộng 5 làn xe mỗi chiều, song đường Nguyễn Trãi là một trong những điểm nóng ùn tắc giờ cao điểm ẢNH: NGỌC THẮNG

Phát biểu tại hội thảo, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, đã góp ý nhiều giải pháp cụ thể trước mắt để giảm thiểu ùn tắc giao thông nội đô trong bối cảnh hiện nay.

Cụ thể, đại tá Nghĩa đề nghị nhóm chuyên gia phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và lực lượng CSGT tiến hành điều tra cơ bản về cơ sở hạ tầng, quá trình tổ chức giao thông để chỉ rõ còn chỗ nào, tuyến đường nào bất cập, từ đó có "bài thuốc đặc trị".

Cạnh đó, cần tiến hành phân làn với các tuyến đường phố đủ điều kiện, đủ quy chuẩn vì khi mọi người tham gia giao thông nếu không được phân làn thì sẽ không theo hàng lối, mạnh ai nấy đi…

Đặc biệt, theo đại tá Nghĩa, cơ quan chức năng cần mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu việc đi làm theo khung giờ. Ví dụ, đối với cơ quan liên doanh khu công nghiệp thì đi làm vào giờ nào, cơ quan nhà nước thì đi làm giờ nào, học sinh đi học giờ nào để giảm người và phương tiện giao thông vào giờ cao điểm.

Cần khoảng 53 tỉ USD giảm thiểu ùn tắc giao thông

Trước đó, TS Nguyễn Đình Thạo, đại diện đơn vị tư vấn, đã trình bày tóm tắt đề án tổng thể giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Theo đó, toàn thành phố có khoảng 9,2 triệu phương tiện cơ giới đường bộ các loại đang hoạt động, tốc độ gia tăng phương tiện hàng năm khoảng 4 - 5%, cá biệt tới 10%/năm, vượt xa mức tăng về hạ tầng giao thông hàng năm trung bình theo tỷ lệ 0,3 - 0,5%.

Vì vậy, theo TS Nguyễn Đình Thạo, đơn vị tư vấn xác định nhu cầu kinh phí tối thiểu thực hiện đề án khoảng gần 1,4 triệu tỉ đồng, tương đương gần 53 tỉ USD.

Kinh phí được phân theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn 2025 - 2030 ước cần khoảng 569.040 tỉ đồng (khoảng 21,6 tỉ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm 57,1%, hạ tầng đường bộ chiếm 37,8%. Giai đoạn 2031 - 2035 ước khoảng 828.068 tỉ đồng (khoảng 31,4 tỉ USD) với tỷ trọng dành cho đầu tư đường sắt đô thị chiếm 79,2%, hạ tầng đường bộ chiếm 17,6%.

TS Nguyễn Đình Thạo cho biết, hệ thống hạ tầng đường bộ của thành phố phần lớn là đường hẹp, ngõ sâu, sơ đồ hướng tâm mật độ thấp tạo dồn nén giao thông cực đại tại nhiều trục và nút giao đặc biệt tại các khu vực tập trung dân cư cao. Cạnh đó, hạ tầng an toàn, thông suốt, thuận tiện cho giao thông phi cơ giới chưa được đảm bảo.

Thực trạng hệ thống giao thông vận tải như trên dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng về cung (công suất của hệ thống) và cầu (nhu cầu giao thông với tỷ trọng chính là giao thông cá nhân, đặc biệt giao thông cơ giới bằng xe máy và ô tô).

Trong khi đó, hệ thống giao thông vận tải của Hà Nội đang hoạt động ở ngưỡng vượt công suất và hoàn toàn không bền vững dẫn đến các hệ lụy chính về ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí bên cạnh những tác động lớn đến an toàn giao thông, tổn thất kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nhân dân và văn minh thủ đô...

"Nếu tiếp tục không có sự cải thiện, thành phố sẽ phải đối mặt với mức trầm trọng hơn, dần chạm ngưỡng "thảm họa về giao thông" mà một số đô thị lớn trong khu vực Đông Nam Á như Bangkok, Manila, Jakarta... đã và đang phải đối mặt", ông Thạo nhận định.

Để giải bài toán ùn tắc, đơn vị tư vấn đưa ra 11 nhóm giải pháp, trong đó có 116 biện pháp, nhiệm vụ cụ thể như: quản lý nhu cầu giao thông; kiểm soát đoàn phương tiện hiện có; tổ chức giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm...