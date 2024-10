Làm thế nào nhận diện dấu hiệu xâm hại tình dục trẻ em qua mạng?

Theo tham luận "Nhận diện những đặc điểm tâm lý của trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục trên không gian mạng và ý nghĩa vận dụng trong công tác phòng ngừa" do tiến sĩ - thượng tá Nguyễn Hải Lâm, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trình bày thì thống kê của Bộ Công an cho thấy từ năm 2021 – 2024, cả nước đã khởi tố trên 480 vụ, trên 550 bị can về các tội xâm hại tình dục trẻ em và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đồng thời Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ngăn chặn 30.000 trang mạng có nội dung vi phạm pháp luật, dâm ô đồi trụy, bạo lực, độc hại đối với trẻ em, thông tin trẻ em bị xâm hại tình dục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đồng thời, lực lượng công an cũng đã vô hiệu hóa hàng chục nghìn liên kết có nội dung độc hại, vi phạm pháp luật...

Hội thảo "Xâm hại tình dục trẻ em qua mạng và giải pháp phòng, chống" ẢNH: THẢO NHÂN

Đây là những thông tin hội thảo "Xâm hại tình dục trẻ em qua mạng và giải pháp phòng, chống" diễn ra vào chiều 4.10 do Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức. Hội thảo do PGS.TS.Đại tá Võ Quốc Công (Phó hiệu trưởng nhà trường) chủ trì, thu hút hơn 150 nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ công an và chuyên gia thuộc Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc tham dự. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, viết bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, các nhà thực tiễn đến từ nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau với 56 tham luận gửi về và được in trong kỷ yếu Hội thảo.