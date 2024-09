Học viên cảnh sát diễu binh, biểu diễn võ thuật, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lũ

Buổi lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM và Ban giám hiệu Trường ĐH Cảnh sát nhân dân. Đặc biệt là sự có mặt của Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia, Úc, Hàn Quốc tại TP.HCM; Đại diện văn phòng Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) tại TP.HCM; Đoàn công tác Cảnh sát Bang New South Wales (Úc), khẳng định mục tiêu đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế mở rộng của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Biểu diễn võ thuật tại lễ khai giảng ẢNH: THẢO NHÂN

Điểm nhấn của buổi lễ khai giảng năm nay là màn duyệt binh và biểu diễn võ thuật của hơn 1.000 học viên, đại diện cho gần 12.000 học viên các hệ đang theo học tại trường.

Tại buổi lễ khai giảng, thiếu tướng Trần Thành Hưng cũng đã phát động phong trào ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra vừa qua và tri ân, hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, bị thương khi làm nhiệm vụ.