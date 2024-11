Metro số 1 vận hành thử, sinh viên TP.HCM háo hức đi trải nghiệm

Nguyễn Võ Minh Nhi, sinh viên Khoa Xã hội học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), chia sẻ đây là lần đầu tiên đi tuyến metro số 1 này vì đã là sinh viên năm tư. "Nhi nghĩ bản thân sẽ không có dịp trải nghiệm tuyến metro này từ nhà tới trường được nên mong muốn lần này có thể trải nghiệm để xem là hành trình của mình từ nhà tới trường đi bằng metro như thế nào", Minh Nhi nói thêm.

Tàu metro số 1 vận hành thử, sinh viên TP.HCM háo hức kéo nhau đi trải nghiệm

Theo tờ trình giá vé sử dụng metro vừa được Sở GTVT gửi UBND TP.HCM xem xét, khách đi metro số 1 dự kiến trả 6.000 - 20.000 đồng mỗi lượt, tùy hình thức thanh toán và quãng đường. Đối với vé tháng (không giới hạn số lượt đi), áp dụng 300.000 đồng mỗi khách. Riêng học sinh, sinh viên mua vé tháng được giảm 50%, còn 150.000 đồng/tháng.

Các sinh viên đều háo hức ngày trải nghiệm tàu metro số 1 ẢNH: NAM GIANG

Dự kiến, từ ngày 18 - 30.11.2024, nhóm Tư vấn đánh giá an toàn hệ thống sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá an toàn để trình Cục Đường sắt thực hiện công tác thẩm định an toàn theo quy định của luật Đường sắt. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng thuộc Bộ Xây dựng sẽ tiến hành nghiệm thu để chấp thuận đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại, dự kiến trong tháng 12.