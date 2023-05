Trầm trồ xem sinh viên nhập vai cảnh sát cơ động trình diễn cảnh quật ngã cướp trên đường

Sáng 17.5.2023, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra quân huấn luyện Trung đoàn dự bị chiến đấu.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trao các quyết định thành lập Trung đoàn dự bị chiến đấu thuộc nhà trường

Trung đoàn dự bị chiến đấu tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền để tham gia chiến đấu, ngăn chặn, trấn áp các vụ gây mất trật tự an toàn xã hội; chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa bàn đóng quân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ.

Đại diện Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyên thệ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng - Hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cho biết, Trung đoàn dự bị chiến đấu của Trường được biên chế thành 2 tiểu đoàn với tổng số hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ và học viên. Nhà trường đã tuyển chọn vào lực lượng dự bị chiến đấu gồm các học viên khóa D30S, D31S và LT27-K02.

CBCS Trung đoàn dự bị chiến đấu Trường Đại học Cảnh sát nhân dân biểu diễn võ thuật tại buổi lễ