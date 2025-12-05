Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 3,1 triệu thửa đất

Đình Sơn
Đình Sơn
05/12/2025 11:03 GMT+7

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đúng - đủ - sạch - sống cho 3,14 triệu thửa đất, trên tổng 3,83 triệu thửa đất (chiếm 82,02%).

Trong báo cáo tổng kết triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp - Môi trường, đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã đạt 3,14 triệu thửa đất, trên tổng 3,83 triệu thửa đất (chiếm 82,02%).

Trong đó, tổng số thửa đất nhóm 1 dữ liệu đã đạt tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống đạt 1,38 triệu thửa đất (chiếm 36,07%). Tổng số thửa đất nhóm 2 đã được xác thực chủ đạt 1,76 triệu thửa đất (chiếm 45,95 %).

Tổng số thửa đất nhóm 2 còn lại chưa được hoàn thiện đúng - đủ - sạch - sống là 689.629 thửa đất (chiếm 17,98% thửa đất nhóm 2) do chưa đối khớp được thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

TP.HCM hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 3,1 triệu thửa đất- Ảnh 1.

Đến nay, TP.HCM hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 3,1 triệu thửa đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nguyên nhân sự chênh lệch số lượng so với rà soát ban đầu, theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM là do dữ liệu được xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật qua các thời kỳ sử dụng nhiều hệ quy chiếu, nhiều loại bản đồ khác nhau, qua nhiều lần chuyển đổi nên phát sinh nhiều dữ liệu chưa được chuẩn hóa thông tin, dữ liệu chưa được chuyển đổi thông tin lịch sử.

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa dẫn đến biến động đất đai lớn qua nhiều năm nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ. Thiếu thông tin, thiếu giấy tờ pháp lý của người sử dụng đất dẫn đến không đủ căn cứ để hoàn thiện dữ liệu.

Thời gian thực hiện ngắn, kèm theo khối lượng công việc rất lớn, nên khối lượng xác định ban đầu trong nhiệm vụ rà soát, phân loại có khối lượng chưa bám sát với khối lượng thực tế thực hiện.

Trên cả nước, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường) cho biết, hơn 61 triệu thửa đất đã được đẩy về hệ thống quốc gia. Trong đó, 23,5 triệu thửa đất đúng - đủ - sạch - sống phục vụ khai thác sau khi kết thúc chiến dịch 90 ngày chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Hiện còn 37,6 triệu thửa đất đang tiếp tục được làm sạch, đúng, đủ.

Tin liên quan

Hệ số K đẩy giá đất tăng như thế nào?

Hệ số K đẩy giá đất tăng như thế nào?

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai, HoREA lo sợ giá bất động sản sẽ tăng nếu áp dụng hệ số K trong tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Khám phá thêm chủ đề

đất đai Bất động sản Cơ sở dữ liệu SỞ NÔNG NGHIỆP - MÔI TRƯỜNG TP.HCM địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận