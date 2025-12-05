Trong báo cáo tổng kết triển khai thực hiện chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp - Môi trường, đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã đạt 3,14 triệu thửa đất, trên tổng 3,83 triệu thửa đất (chiếm 82,02%).

Trong đó, tổng số thửa đất nhóm 1 dữ liệu đã đạt tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống đạt 1,38 triệu thửa đất (chiếm 36,07%). Tổng số thửa đất nhóm 2 đã được xác thực chủ đạt 1,76 triệu thửa đất (chiếm 45,95 %).

Tổng số thửa đất nhóm 2 còn lại chưa được hoàn thiện đúng - đủ - sạch - sống là 689.629 thửa đất (chiếm 17,98% thửa đất nhóm 2) do chưa đối khớp được thông tin chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, TP.HCM hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho hơn 3,1 triệu thửa đất ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nguyên nhân sự chênh lệch số lượng so với rà soát ban đầu, theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM là do dữ liệu được xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật qua các thời kỳ sử dụng nhiều hệ quy chiếu, nhiều loại bản đồ khác nhau, qua nhiều lần chuyển đổi nên phát sinh nhiều dữ liệu chưa được chuẩn hóa thông tin, dữ liệu chưa được chuyển đổi thông tin lịch sử.

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa dẫn đến biến động đất đai lớn qua nhiều năm nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào hồ sơ. Thiếu thông tin, thiếu giấy tờ pháp lý của người sử dụng đất dẫn đến không đủ căn cứ để hoàn thiện dữ liệu.

Thời gian thực hiện ngắn, kèm theo khối lượng công việc rất lớn, nên khối lượng xác định ban đầu trong nhiệm vụ rà soát, phân loại có khối lượng chưa bám sát với khối lượng thực tế thực hiện.