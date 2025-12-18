Vụ trúng đấu giá nhưng 18 năm không thấy đất: Tìm hướng giải quyết

Ngày 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết năm 2007 UBND H.Bình Sơn (cũ) thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất số 17, 18, 19 tại khu dân cư Cây Trắc (thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn).

Ông Đặng Huy Dũng (bên trái) trao đổi với PV Thanh Niên về sự việc trúng đấu giá, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực địa không có đất ẢNH: CẨM ÁI

Ông Dũng tham gia đấu giá và trúng 2 lô đất cuối khu dân cư là lô số 18 và 19, với giá lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng. Lô số 17 do một người dân khác trúng đấu giá. Kết quả được UBND H.Bình Sơn (cũ) công nhận tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 10.10.2007.

Ông Dũng chính là người trúng đấu giá, đã được cấp sổ đỏ đã 18 năm nhưng không thấy 1 lô đất trên thực tế (Thanh Niên đã thông tin).

Khởi kiện rồi rút đơn vì… lô đất không tồn tại

Theo ông Dũng, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, ông được địa chính xã dẫn ra thực địa để nhận đất. "Khi ra hiện trường, toàn bộ khu dân cư Cây Trắc đã được cắm mốc, đóng cọc rất rõ ràng nhưng không đánh số lô. Thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chính quyền sẽ làm đúng, đủ", ông Dũng kể.

Ông Đặng Huy Dũng bên lô đất số 18, còn lô số 19 không tồn tại trên thực địa ẢNH: HẢI PHONG

Tuy nhiên, ông chỉ được lập biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18, còn lô số 19 thì không có biên bản. Suốt nhiều năm sau đó, ông Dũng thường xuyên đổ đất, vun xới, thuê người làm cỏ khu đất "được địa chính xã hướng dẫn".

Đến năm 2018, khi ông Dũng xây dựng nhà ở thì bất ngờ một hộ dân liền kề đến ngăn cản, cho rằng phần đất ông Dũng đang xây là đất của họ. UBND xã tổ chức đo đạc lại và kết quả khiến ông Dũng hoảng hốt - toàn bộ khu dân cư chỉ có 18 lô đất, không hề tồn tại lô số 19.

Ban đầu, ông Dũng được hướng dẫn khởi kiện hộ dân bên cạnh vì cho rằng hộ này có hành vi lấn chiếm. TAND H.Bình Sơn thụ lý vụ án, tổ chức đo đạc bằng máy chuyên dụng, song kết quả vẫn chỉ có 18 lô đất. Nhận thấy hộ dân bên cạnh không lấn chiếm đất của mình, ông Dũng rút đơn kiện.

Sẽ viết tâm thư gửi chủ tịch tỉnh

Theo ông Dũng, thực tế 2 lô đất bìa khu dân cư mà ông chăm sóc thì chỉ lô số 18 là của ông, lô còn lại là lô số 17 của người khác. Riêng lô đất số 19, dù trúng đấu giá, có sổ đỏ nhưng không tồn tại trên thực địa.

Để bảo vệ quyền lợi, ông Dũng nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND H.Bình Sơn cũ. Đơn thư sau đó được chuyển qua nhiều phòng, ban chuyên môn.

Sau đó, đơn tiếp tục được chuyển qua thanh tra huyện, rồi quay lại phòng TN-MT, phòng Kinh tế - hạ tầng… Tuy nhiên, qua nhiều năm, ông Dũng vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể.

Ông Đặng Huy Dũng cho biết bên cạnh lô đất số 18 chỉ có 2 mét đất hiện chuối đang mọc là đường đi nội đồng, không có lô đất số 19 ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 13.12, ông Đặng Huy Dũng làm việc với UBND xã Bình Sơn, Phòng Kinh tế - hạ tầng. Sau đó, Phòng Kinh tế - hạ tầng có ý kiến rằng lô đất số 19 không tồn tại trên thực tế do đó chưa có cơ sở tham mưu giải quyết theo quy định.

Còn bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (chủ trì buổi làm việc), kết luận trên thực địa khu dân cư Cây Trắc, thuộc thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên cũ không có lô đất số 19 trong tờ bản đồ số 14. Vì vậy, UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết.

"Cầm tờ biên bản đi về nhà, lòng tôi nặng trĩu. Tôi trình hết giấy tờ ra mà lại bảo không có cơ sở. Tôi dự định sẽ gửi đơn khiếu nại đến Ban Tiếp công dân của tỉnh và viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhờ giải quyết. Giờ chỉ mong muốn làm sao được giao đất tương xứng hoặc bồi thường lại tiền", ông Dũng nói.

Đại biểu Quốc hội: Trách nhiệm thuộc UBND H.Bình Sơn nhiệm kỳ cũ

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 15.12, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Dũng) cho biết, gia đình đã gửi đơn suốt nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Đặng Huy Dũng bên đống hồ sơ, tài liệu liên quan đến lô đất số 19 có sổ đỏ nhưng không có đất ngoài thực địa ẢNH: HẢI PHONG

Liên quan vụ việc, ông Đặng Ngọc Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết ông đã nắm thông tin phản ánh của cử tri.

"Trước hết phải khẳng định đây là trách nhiệm và sai sót của UBND H.Bình Sơn nhiệm kỳ 2005 - 2010. Vụ việc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, UBND xã Bình Sơn hiện nay đang tích cực tìm biện pháp giải quyết. Đề nghị gia đình ông Đặng Huy Dũng phối hợp với chính quyền địa phương để có giải pháp hợp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân", ông Huy nói.