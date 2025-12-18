Vụ trúng đấu giá nhưng 18 năm không thấy đất: Tìm hướng giải quyết

Ngày 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Huy Dũng (61 tuổi, ở xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết năm 2007 UBND H.Bình Sơn (cũ) thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 3 lô đất số 17, 18, 19 tại khu dân cư Cây Trắc (thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn cũ, nay thuộc xã Bình Sơn).
Ông Dũng tham gia đấu giá và trúng 2 lô đất cuối khu dân cư là lô số 18 và 19, với giá lần lượt 176 triệu đồng và 183 triệu đồng. Lô số 17 do một người dân khác trúng đấu giá. Kết quả được UBND H.Bình Sơn (cũ) công nhận tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 10.10.2007.
Ông Dũng chính là người trúng đấu giá, đã được cấp sổ đỏ đã 18 năm nhưng không thấy 1 lô đất trên thực tế (Thanh Niên đã thông tin).
Khởi kiện rồi rút đơn vì… lô đất không tồn tại
Theo ông Dũng, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, ông được địa chính xã dẫn ra thực địa để nhận đất. "Khi ra hiện trường, toàn bộ khu dân cư Cây Trắc đã được cắm mốc, đóng cọc rất rõ ràng nhưng không đánh số lô. Thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chính quyền sẽ làm đúng, đủ", ông Dũng kể.
Tuy nhiên, ông chỉ được lập biên bản giao đất thực địa đối với lô số 18, còn lô số 19 thì không có biên bản. Suốt nhiều năm sau đó, ông Dũng thường xuyên đổ đất, vun xới, thuê người làm cỏ khu đất "được địa chính xã hướng dẫn".
Đến năm 2018, khi ông Dũng xây dựng nhà ở thì bất ngờ một hộ dân liền kề đến ngăn cản, cho rằng phần đất ông Dũng đang xây là đất của họ. UBND xã tổ chức đo đạc lại và kết quả khiến ông Dũng hoảng hốt - toàn bộ khu dân cư chỉ có 18 lô đất, không hề tồn tại lô số 19.
Ban đầu, ông Dũng được hướng dẫn khởi kiện hộ dân bên cạnh vì cho rằng hộ này có hành vi lấn chiếm. TAND H.Bình Sơn thụ lý vụ án, tổ chức đo đạc bằng máy chuyên dụng, song kết quả vẫn chỉ có 18 lô đất. Nhận thấy hộ dân bên cạnh không lấn chiếm đất của mình, ông Dũng rút đơn kiện.
Sẽ viết tâm thư gửi chủ tịch tỉnh
Theo ông Dũng, thực tế 2 lô đất bìa khu dân cư mà ông chăm sóc thì chỉ lô số 18 là của ông, lô còn lại là lô số 17 của người khác. Riêng lô đất số 19, dù trúng đấu giá, có sổ đỏ nhưng không tồn tại trên thực địa.
Để bảo vệ quyền lợi, ông Dũng nhiều lần gửi đơn khiếu nại đến UBND H.Bình Sơn cũ. Đơn thư sau đó được chuyển qua nhiều phòng, ban chuyên môn.
Sau đó, đơn tiếp tục được chuyển qua thanh tra huyện, rồi quay lại phòng TN-MT, phòng Kinh tế - hạ tầng… Tuy nhiên, qua nhiều năm, ông Dũng vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể.
Ngày 13.12, ông Đặng Huy Dũng làm việc với UBND xã Bình Sơn, Phòng Kinh tế - hạ tầng. Sau đó, Phòng Kinh tế - hạ tầng có ý kiến rằng lô đất số 19 không tồn tại trên thực tế do đó chưa có cơ sở tham mưu giải quyết theo quy định.
Còn bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (chủ trì buổi làm việc), kết luận trên thực địa khu dân cư Cây Trắc, thuộc thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên cũ không có lô đất số 19 trong tờ bản đồ số 14. Vì vậy, UBND xã Bình Sơn không có cơ sở để xem xét giải quyết.
"Cầm tờ biên bản đi về nhà, lòng tôi nặng trĩu. Tôi trình hết giấy tờ ra mà lại bảo không có cơ sở. Tôi dự định sẽ gửi đơn khiếu nại đến Ban Tiếp công dân của tỉnh và viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhờ giải quyết. Giờ chỉ mong muốn làm sao được giao đất tương xứng hoặc bồi thường lại tiền", ông Dũng nói.
Đại biểu Quốc hội: Trách nhiệm thuộc UBND H.Bình Sơn nhiệm kỳ cũ
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 15.12, ông Đặng Tuấn Cường (con trai ông Dũng) cho biết, gia đình đã gửi đơn suốt nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, trong khi quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Liên quan vụ việc, ông Đặng Ngọc Huy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho biết ông đã nắm thông tin phản ánh của cử tri.
"Trước hết phải khẳng định đây là trách nhiệm và sai sót của UBND H.Bình Sơn nhiệm kỳ 2005 - 2010. Vụ việc kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, UBND xã Bình Sơn hiện nay đang tích cực tìm biện pháp giải quyết. Đề nghị gia đình ông Đặng Huy Dũng phối hợp với chính quyền địa phương để có giải pháp hợp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân", ông Huy nói.
'Có sai sót nghiêm trọng ở khâu tạo quỹ đất, đo đạc, lập bản đồ hoặc quản lý hồ sơ địa chính'
Đó là ý kiến phân tích của luật sư Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng chi nhánh Văn phòng luật sư Trần Hùng - Chi nhánh Quảng Nam. Theo luật sư Nguyễn Mạnh Cường, thửa đất đưa ra đấu giá phải được xác định rõ ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng, quy hoạch chi tiết đã được thẩm quyền phê duyệt.
Tại Điều 5 (Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31.8.2005 về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất) quy định cụ thể điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá: đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng; đã được bồi thường giải phóng mặt bằng; có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 48 luật Đất đai 2003 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất. Đối với trường hợp thửa đất trúng đấu giá không tồn tại trên thực địa, việc tổ chức đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật.
Tại khoản 1 Điều 7 về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg) thì UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất có thẩm quyền thành lập Hội đồng đấu giá; trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện.
"Việc một lô đất đã được đưa ra đấu giá, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau nhiều năm lại bị xác nhận là không tồn tại cho thấy có sai sót nghiêm trọng ở khâu tạo quỹ đất, đo đạc, lập bản đồ hoặc quản lý hồ sơ địa chính của UBND H.Bình Sơn (cũ), tỉnh Quảng Ngãi", luật sư Cường nói.
Ngoài ra, khoản 3 Điều 48 luật Đất đai 2003 quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất. Do đó, khi thửa đất không tồn tại trên thực địa thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp là không có giá trị pháp lý, vì đã cấp sai quy định.
Khoản 1 Điều 7 luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định Nhà nước có trách nhiệm bồi thường khi có đủ căn cứ gồm hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại, có thiệt hại thực tế và có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại. Đồng thời, Điều 3 luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 xác định người thi hành công vụ là người được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính theo quy định pháp luật.
Theo luật sư Cường, việc UBND xã Bình Sơn kết luận "UBND xã Bình Sơn không có cơ sở giải quyết" là chưa đúng tinh thần trách nhiệm công vụ. Khi đã phát hiện dấu hiệu cấp giấy chứng nhận sai hoặc sai lệch thực địa, cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải kiểm tra, kết luận và có phương án xử lý theo luật, như thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp sai, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người trúng đấu giá. Cơ quan có thẩm quyền cần sớm thanh tra toàn diện vụ việc, xác định rõ trách nhiệm, nếu sai thuộc về quản lý nhà nước thì phải được xử lý bằng quyết định hành chính minh bạch và có phương án bồi thường hoặc bố trí đất khác tương đương, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.
