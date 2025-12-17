Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hàng loạt bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trần Cường
Trần Cường
17/12/2025 13:12 GMT+7

Ngoài 6 bất cập đã kiến nghị nhưng chưa khắc phục, Cục CSGT (Bộ Công an) vừa chỉ ra thêm 8 tồn tại bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đại diện Cục CSGT, cơ quan này vừa có khảo sát công tác tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lần thứ 2, để kiến nghị Tổng công ty VEC (đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc) khắc phục.

Cục CSGT chỉ ra hàng loạt tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Cục CSGT chỉ ra thêm nhiều bất cập trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ẢNH: CỤC CSGT

Tại buổi khảo sát, Cục CSGT phát hiện thêm 8 tồn tại trên tuyến ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

1. Trạm dừng nghỉ: Đã có quy hoạch 3 vị trí (2 vị trí dừng đỗ, 1 vị trí trạm dừng nghỉ Km67). Nhưng đến nay mới đang triển khai 1 vị trí dừng đỗ tại Km96, chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

2. Dải dừng khẩn cấp và chiều rộng: Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5 m (thực tế đo mép trong của vạch sơn được 2,25 m). Nếu đối chiếu với QCVN 117:2024, chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80 km/h tuy nhiên hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ khai thác 120 km/h.

3. Hệ thống thoát nước: Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, tuy nhiên trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước (Km36, …), thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo.

4. Hàng rào bảo vệ (lưới B40, thép gai): rất nhiều chỗ hàng rào lưới B40 đã bị tháo dỡ chưa khắc phục.

5. Độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong: tại thời điểm rà soát có hiện tượng vật liệu rơi vãi phía lưng đường cong các nhánh ram tại nút giao Hà Lam. Kiến nghị VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, yếu tố hình học các ram để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp và sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

6. Sạt lở: Trên tuyến tại Km34+800 sạt lở chưa khắc phục sửa chữa kịp thời, cảnh báo tạm thời bằng các chóp nón, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

7. Từ Km4 đến hầm núi Eo: Tại các mố cầu và mặt đường không êm thuận lồi lõm và nhiều vị trí mặt đường xấu mất an toàn giao thông.

8. Phân làn: Chưa thực hiện việc phân làn xe con và xe khách xe tải trên tuyến theo đề nghị của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục CSGT cho hay, trước đó vào tháng 8, cơ quan này phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra thực tế, nêu ra 9 vấn đề về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, biển báo, làn dừng cấp và yêu cầu VEC khắc phục.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị quản lý tuyến đường mới hoàn thành công tác đề xuất giải quyết 3 kiến nghị, nhưng chưa triển khai thực tế tại hiện trường; còn lại 6 kiến nghị vẫn đang lập kế hoạch và nghiên cứu tiếp tục khắc phục.

6 kiến nghị chưa khắc phục

Trên toàn tuyến, độ rộng của làn dừng xe khẩn cấp là 2.5 m, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3 m đối với đường cấp 120. Đề nghị sớm thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo quy chuẩn cao tốc bảo đảm an toàn giao thông.

Đề nghị rà soát, đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm khắc phục tình trạng một số điểm có hiện tượng bị lóa sáng do đèn chiếu sáng của phương tiện lưu thông ngược chiều (Km25-Km26, Km46+100, v.v…).

Đề nghị căn cứ bán kính đường cong bằng và độ dốc siêu cao thực tế để tính toán và đề xuất tốc độ khai thác phù hợp khi các phương tiện lưu thông trên Ramp C1 và Ramp D thuộc nút đường dẫn ra Hà Lam; tại cấu kiện con lươn tim đường dẫn ra Hà Lam thiếu chống chói đề nghị thay bằng lan can bê tông.

Đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên (phát cây, cắt cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, vệ sinh biển báo…) để bảo đảm an toàn giao thông.

Đề nghị hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến theo thiết kế đã được phê duyệt.

Hiện trạng tuyến đã bố trí các điểm quay đầu xe khẩn cấp bằng hộ lan tôn sóng, tuy nhiên, việc tháo dỡ rất khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó kiến nghị nghiên cứu, có giải pháp cải tạo, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, dễ tháo lắp để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tài xế tử vong

Vụ va chạm mạnh giữa xe tải và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, tuyến cao tốc hướng bắc - nam ùn ứ.

Phó thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khám phá thêm chủ đề

Cục CSGT Bất cập trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi VEC cao tốc Cục đường bộ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận