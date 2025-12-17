Hàng loạt bất hợp lý trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Theo đại diện Cục CSGT, cơ quan này vừa có khảo sát công tác tổ chức giao thông và rà soát các bất hợp lý trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lần thứ 2, để kiến nghị Tổng công ty VEC (đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc) khắc phục.

Cục CSGT chỉ ra thêm nhiều bất cập trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: CỤC CSGT

Tại buổi khảo sát, Cục CSGT phát hiện thêm 8 tồn tại trên tuyến ảnh hưởng đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

1. Trạm dừng nghỉ: Đã có quy hoạch 3 vị trí (2 vị trí dừng đỗ, 1 vị trí trạm dừng nghỉ Km67). Nhưng đến nay mới đang triển khai 1 vị trí dừng đỗ tại Km96, chưa đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ.

2. Dải dừng khẩn cấp và chiều rộng: Theo thiết kế chiều rộng làn dừng khẩn cấp là 2,5 m (thực tế đo mép trong của vạch sơn được 2,25 m). Nếu đối chiếu với QCVN 117:2024, chỉ áp dụng cho những tuyến cao tốc có tốc độ khai thác 80 km/h tuy nhiên hiện tại tuyến đang khai thác với tốc độ khai thác 120 km/h.

3. Hệ thống thoát nước: Toàn tuyến đã được đầu tư hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường, tuy nhiên trên tuyến còn nhiều đoạn vẫn còn đọng nước (Km36, …), thiết kế thoát nước mặt đường một số vị trí chưa đảm bảo.

4. Hàng rào bảo vệ (lưới B40, thép gai): rất nhiều chỗ hàng rào lưới B40 đã bị tháo dỡ chưa khắc phục.

5. Độ dốc siêu cao tại các đoạn đường cong: tại thời điểm rà soát có hiện tượng vật liệu rơi vãi phía lưng đường cong các nhánh ram tại nút giao Hà Lam. Kiến nghị VEC kiểm tra lại độ dốc siêu cao, yếu tố hình học các ram để điều chỉnh tốc độ tối đa cho phù hợp và sơn gờ giảm tốc, biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

6. Sạt lở: Trên tuyến tại Km34+800 sạt lở chưa khắc phục sửa chữa kịp thời, cảnh báo tạm thời bằng các chóp nón, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

7. Từ Km4 đến hầm núi Eo: Tại các mố cầu và mặt đường không êm thuận lồi lõm và nhiều vị trí mặt đường xấu mất an toàn giao thông.

8. Phân làn: Chưa thực hiện việc phân làn xe con và xe khách xe tải trên tuyến theo đề nghị của Cục CSGT và Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục CSGT cho hay, trước đó vào tháng 8, cơ quan này phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam đã kiểm tra thực tế, nêu ra 9 vấn đề về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, biển báo, làn dừng cấp và yêu cầu VEC khắc phục.

Tuy nhiên, đến nay đơn vị quản lý tuyến đường mới hoàn thành công tác đề xuất giải quyết 3 kiến nghị, nhưng chưa triển khai thực tế tại hiện trường; còn lại 6 kiến nghị vẫn đang lập kế hoạch và nghiên cứu tiếp tục khắc phục.

6 kiến nghị chưa khắc phục

Trên toàn tuyến, độ rộng của làn dừng xe khẩn cấp là 2.5 m, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 117:2024/BGTVT về đường bộ cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3 m đối với đường cấp 120. Đề nghị sớm thực hiện Dự án mở rộng, nâng cấp làn khẩn cấp theo quy chuẩn cao tốc bảo đảm an toàn giao thông.

Đề nghị rà soát, đưa ra phương án xử lý phù hợp nhằm khắc phục tình trạng một số điểm có hiện tượng bị lóa sáng do đèn chiếu sáng của phương tiện lưu thông ngược chiều (Km25-Km26, Km46+100, v.v…).

Đề nghị căn cứ bán kính đường cong bằng và độ dốc siêu cao thực tế để tính toán và đề xuất tốc độ khai thác phù hợp khi các phương tiện lưu thông trên Ramp C1 và Ramp D thuộc nút đường dẫn ra Hà Lam; tại cấu kiện con lươn tim đường dẫn ra Hà Lam thiếu chống chói đề nghị thay bằng lan can bê tông.

Đề nghị tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên (phát cây, cắt cắt cỏ, nạo vét cống rãnh thoát nước, vệ sinh mặt đường, vệ sinh biển báo…) để bảo đảm an toàn giao thông.

Đề nghị hoàn thiện hệ thống đường gom toàn tuyến theo thiết kế đã được phê duyệt.

Hiện trạng tuyến đã bố trí các điểm quay đầu xe khẩn cấp bằng hộ lan tôn sóng, tuy nhiên, việc tháo dỡ rất khó khăn, trong trường hợp khẩn cấp sẽ mất rất nhiều thời gian, do đó kiến nghị nghiên cứu, có giải pháp cải tạo, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế, dễ tháo lắp để kịp thời phân luồng điều tiết giao thông khi xảy ra tình huống khẩn cấp.