Giá heo hơi hôm nay 24.12.2025: Bật tăng lên 71.000 đồng/kg

Nhu cầu tích trữ thịt heo để chế biến phục vụ tết tăng cao, đẩy giá heo hơi tăng mạnh trên cả nước ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở Lai Châu và Điện Biên lần lượt đạt 68.000 đồng và 69.000 đồng/kg; Quảng Ninh và Lào Cai cùng chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, trong sáng nay, thị trường heo hơi phía bắc đã chính thức lập đỉnh mới, với 71.000 đồng/kg xuất hiện tại Hưng Yên. Như vậy, giá heo hơi khu vực này hiện dao động từ 68.000 - 71.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng bật tăng sau nhiều ngày đi ngang. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng lên mức 70.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Gia Lai 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk chạm mốc 65.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng 64.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Chỉ hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Ngãi có giá heo hơi đi ngang, duy trì 66.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng ghi nhận diễn biến tăng giá xuất hiện sau thời gian dao động trong biên độ nhẹ. Theo đó, ngoại trừ Tây Ninh còn đang giữ giá cũ 63.000 đồng/kg, heo hơi tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực đều tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Sau khi điều chỉnh, mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM; Đồng Tháp, Vĩnh Long 63.000 đồng/kg; Cà Mau lên 62.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ 61.000 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước nhưng đang có diễn biến tăng lên trong xu hướng chung.



