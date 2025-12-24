Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 24.12.2025: Bật tăng lên 71.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
24/12/2025 08:48 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ tăng mạnh trên cả 3 miền, đồng thời xuất hiện mức giá cao nhất 71.000 đồng/kg tại Hưng Yên. Hiện giá heo hơi bình quân cả nước đã đạt 66.300 đồng/kg, cao hơn đến 23.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc.

Giá heo hơi hôm nay 24.12.2025: Bật tăng lên mức 71.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nhu cầu tích trữ thịt heo để chế biến phục vụ tết tăng cao, đẩy giá heo hơi tăng mạnh trên cả nước

ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp đà tăng 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Sau điều chỉnh, giá heo hơi ở Lai Châu và Điện Biên lần lượt đạt 68.000 đồng và 69.000 đồng/kg; Quảng Ninh và Lào Cai cùng chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg. Đáng chú ý, trong sáng nay, thị trường heo hơi phía bắc đã chính thức lập đỉnh mới, với 71.000 đồng/kg xuất hiện tại Hưng Yên. Như vậy, giá heo hơi khu vực này hiện dao động từ 68.000 - 71.000 đồng/kg - cao nhất cả nước.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng bật tăng sau nhiều ngày đi ngang. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng lên mức 70.000 đồng/kg; Hà Tĩnh 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Gia Lai 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk chạm mốc 65.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng 64.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 70.000 đồng/kg. Chỉ hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Ngãi có giá heo hơi đi ngang, duy trì 66.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi miền Nam cũng ghi nhận diễn biến tăng giá xuất hiện sau thời gian dao động trong biên độ nhẹ. Theo đó, ngoại trừ Tây Ninh còn đang giữ giá cũ 63.000 đồng/kg, heo hơi tại các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực đều tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Sau khi điều chỉnh, mức giá cao nhất khu vực là 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai và TP.HCM; Đồng Tháp, Vĩnh Long 63.000 đồng/kg; Cà Mau lên 62.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ 61.000 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước nhưng đang có diễn biến tăng lên trong xu hướng chung. 


Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 23.12.2025: Tiếp đà tăng

Giá heo hơi hôm nay 23.12.2025: Tiếp đà tăng

Tiếp tục tăng thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg, giá heo hơi tại nhiều địa phương chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận